廢死釋憲周五裁決 游毓蘭：大法官在遞投名狀

國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請前立委游毓蘭，討論本周五大法官即將針對廢死案之釋憲。游毓蘭批，現在大法官都在遞投名狀、向權力靠近，台灣根本已實質廢死。

針對中正大學犯防中心2023年民調，近86%台灣民眾反廢死，游毓蘭說，民進黨長期洗腦要廢死，台灣多數人仍反對廢死，無論法務部、司法院的調查都是如此。湯姆熊割喉案主嫌曾文欽還曾說「殺一兩個人不會被判死刑」。至於對這些殺警、殺童者處死，世界上對死刑嚴謹的國家，其作法也是如此。譬如他們認為兒童無法跟成年人有對等體力對抗，所以就應該用更嚴厲的刑法來保護他們。刑法對於兒童的性侵、性騷擾，判刑都非常重，如此才能在刑事司法上達到預防效果。

何志勇說，今年4月大法官詹森林曾說，「一定要跟民意妥協嗎？」憲法是民意的具體化，大法官不能自認高於民意。在美國，墮胎權爭議一向被廣泛討論，2022年美國聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」，雖然中止了憲法保障婦女墮胎權，但並非完全禁止，而是把墮胎權監管交給各州來決定。今年6月聯邦最高法院仍然做出判決，保障女性繼續使用口服墮胎藥；甚至代表保守勢力的川普在今年大選中，對墮胎權也有所退讓。反觀台灣，在廢死議題上似乎要一刀切，沒有彈性，不太妥當。

游毓蘭也提到，她曾在司法法制委員會當兩個會期召委，期間觀察許多憲法法庭的解釋都荒腔走板。美國大法官還會盡量讓自由派跟保守派達成平衡，反觀台灣是綠油油一片，在死刑方面，不會聽人民的聲音。如真要廢除死刑，直接用公投就好，現在問題是，大法官只是在遞投名狀，向權力靠近，明明知道民意穩定多數都反對廢死，卻仍然執意廢死，顯示台灣其實已經實質廢死了。

游毓蘭分析，現在還沒執行的死刑犯，已經有兩個殺警，即便定讞很久卻沒下文，對員警士氣必定會有影響。警察在台灣是職業風險最高之行業，他們不知道攻擊會從哪裡來，現在輕生員警數量增加，甚至有精神病患開貨車衝撞派出所。除了警察外，過去也發生師鐸獎教師被姦殺，犯行者一樣沒被處死。現在法律明明有死刑，政府卻想方設法為死刑犯脫罪、逃死。

游毓蘭說，民進黨廢死一定程度受歐盟影響，可歐洲的條件跟台灣本就不一樣，甚至美國大法官都知道民情不同，要留待各州因地制宜，何況台灣民意如此團結。就算要仿歐洲，也要看台灣有沒有相應條件。針對些罪刑特別嚴重的罪犯，台灣仍然需要有「The last resort」（最後的手段），不能每個都是免死。台灣應該在司法上更強化，讓人民恢復信心。

陳學聖說，國民黨態度很明確，就是支持死刑，民進黨長期以廢死為政治信念，執政期間卻仍不廢死，根本在裝睡、打擦邊球。民進黨其實針對廢死態度也無一致，例如行政院前院長蘇貞昌就反廢死，蘇認為有些罪刑天地不容。陳預測，大法官應會判部分違憲，部分罪刑人神共憤者，會保留判死刑空間。