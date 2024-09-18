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政院擬拍板國發會四年計畫　培育AI人才、加強全球攬才

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

行政院會明將討論「國家人才競爭力躍升方案」，四年期計畫共兩大亮點，首先是鎖定AI、綠領及跨域人文數位人才，盼2028年累計逾45萬人次，並加強全球攬才、增開中階技術工作類別，目標2028年新增12萬名外國專業人才、擴增8萬名外國技術人力

行政院七月舉行首場經濟發展委員會議時，就將投資人才列為重點，並指示國發會統籌相關部會，因應勞動力缺口，除提升勞動生產力，降低人力需求外，並協調多個部會研擬「國家人才競爭力躍升方案，從強化培育人才、攬才留才等兩方面，推動相關策略措施，以提高國人就業，延攬國際人才，擴大人力供給。

政院人士說明，該方案共有兩大主軸，首先是「強化國家未來人才競爭力」，厚植重點產業人才培育及人文社會底蘊，預計2028年累計AI、綠領及跨域人文數位人才逾45萬人次，充裕產業發展所需人才。

該人士表示，未來將擴大招收國際生來台就學管道，每年招收逾2萬名國際生，目標2028年累計10萬名國際生來台就讀，培育具台灣經驗的產業即戰人才。

政院人士續指，另一主軸為「全球攬才」，為建構完善攬才及留才生態系，吸引國家重點產業所需人才在台扎根，盼2028年新增12萬名外國專業人才，加速國內產業轉型升級，提升台灣競爭力。

同時增開中階技術工作類別，該人士表示，未來將擴大留用資深移工及僑外生從事中階技術工作，目標2028年擴增8萬名外國技術人力，協助產業留用優質穩定的技術人力。

人力 競爭力

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