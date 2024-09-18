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朱立倫會澳洲國立大學訪團 交流印太局勢與能源轉型

中央社／ 台北18日電
國民黨主席朱立倫。記者曾吉松／攝影
國民黨主席朱立倫。記者曾吉松／攝影

國民黨主席朱立倫今天會見澳洲國立大學國安學院院長麥加夫（RoryMedcalf），以及澳洲國立大學國安學院資深執行顧問狄茨（Susan Dietz），雙方針對印太區域局勢、台澳非官方合作，與能源轉型議題進行交流。

朱立倫今天下午在國民黨中央黨部會見澳洲國立大學國安學院訪團時表示，國民黨重視麥加夫本次的到訪，麥加夫長年致力於印太區域局勢，在實務、學術，以及新聞業皆有極高的成就，加上狄茨逾30年在中國大陸的實務經歷，相信只要雙邊和區域能有更多交流，就能促進印太區域局勢的穩定和繁榮。

朱立倫指出，自他2021年上任黨主席開始，國民黨即致力於和澳洲維持更密切的互動，包括今年6月國民黨派代表出席澳洲在野黨活動，做為印太地區和「四方安全對話」（QUAD）的一員，澳洲是台灣面對多變的區域局勢和嚴峻的國家安全和能源轉型挑戰下，必須更強化雙邊關係的重要夥伴。

朱立倫強調，國民黨做為負責任的國會最大黨，國民黨一向主張以「強化國防」和「交流溝通」的「2D戰略」維繫區域局勢的和平穩定，國民黨注意到澳洲近年來更積極地與中國大陸、日本、南韓、印度及東南亞各國強化關係，而台灣做為區域內經貿和科技的重要角色，國民黨希望台澳能有更多不同層面的非官方互動與合作。

國民黨 朱立倫 澳洲

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