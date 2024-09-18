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政院：國土計畫法意見分歧 持續溝通盼取得共識

中央社／ 台北18日電
行政院發言人李慧芝。圖／行政院發言人臉書專頁
行政院發言人李慧芝。圖／行政院發言人臉書專頁

國土計畫法預計2025年4月上路，但藍綠都有立委呼籲展延2年再上路。行政院今天說，中央了解地方政府、農民以及不同黨派意見分歧，也非常重視相關意見，因此期盼持續溝通與釐清，進一步取得共識。

國土計畫法預計2025年4月上路，各縣市政府原定須在今年6月30日前遞交「國土功能分區圖」草案至中央，不過，截至9月16日，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市以及台東縣9縣市政府尚未繳交；部分立委也呼籲，期盼至少暫緩2年再施行。

行政院發言人李慧芝今天回應記者詢問時指出，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君已多次就國土計畫法議題邀集農業部與內政部討論，並多次在政務會議上釐清諸多方向與方案，而在此過程中，也肯定內政部與地方政府的溝通，以及農業部與農民溝通的辛勞。

李慧芝說，政府在這些溝通以及與社會討論過程中，瞭解到有許多議題尚待克服，包括地方政府、農民以及不同黨派的意見，顯示政策推行仍有諸多分歧意見。

她表示，這些意見政府都非常重視，因此有必要更多的空間與時間溝通與釐清，才能進一步取得共識，而在國土計畫法溝通討論的過程中，政府對於農民照顧的態度不會改變，並且一定會持續支持。

卓榮泰 國土功能分區圖 國土計畫法 行政院 農民 鄭麗君

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