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北韓又射飛彈 外交部譴責：破壞區域和平穩定
日本放送協會報導，日本防衛省等單位指出，北韓今天發射2次疑似為彈道飛彈的物體。外交部譴責北韓再度升高區域緊張情勢，破壞區域和平穩定。
日本放送協會（NHK）報導，防衛省於當地時間上午6時55分宣布，北韓疑似發射彈道飛彈，之後海上保安廳又根據防衛省的資訊，於上午7時28分宣布北韓第2次發射。
不只一名防衛省消息人士表示，研判飛彈均已落在日本專屬經濟區外側。
對此，外交部晚間發布新聞稿指出，北韓此舉再度升高區域緊張情勢。外交部對北韓肆意試射飛彈，繼續破壞區域和平穩定的行徑，表達嚴正譴責。
外交部提到，台灣將持續關注北韓各種挑釁行徑，並與理念相近國家共同合作，遏止威權主義的擴張侵略，維護印太區域的自由開放與繁榮穩定。
韓聯社引述南韓聯合參謀本部今天的通報報導，軍方上午6時50分許發現北韓在平安南道（SouthPyongan Province）价川市（Kaechon）一帶，朝東北方向發射多枚短程彈道飛彈（SRBM）。
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