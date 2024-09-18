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美出兵協防台灣是幻想？游毓蘭：美國人不可能來送命

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委游毓蘭表示，要美國人送命不太可能。記者屈彥辰／攝影
國民黨前立委游毓蘭表示，要美國人送命不太可能。記者屈彥辰／攝影

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲16日撰文，呼籲民進黨政府表態無意追求法理台獨。台灣社會素有美國出兵援助台灣的討論，國民黨前立委游毓蘭今日表示，要美國人送命是不太可能的。

根據卜睿哲撰文，他強調美台應竭力避免讓中國領導人認為戰爭是唯一選項，關鍵在於民進黨政府須表明無意追求法理獨立。他認為，台灣不能仗恃美國挺台而採取冒進政策，否則若解放軍以遭受挑釁為由進犯，美方不太可能出兵協防台灣。

游毓蘭表示，美國的一中政策不是只有卜睿哲強調，在時任美國眾議長裴洛西訪台後，她有次赴美進行國會外交，美國國防部高級官員向她透露，必須要了解是誰破壞了現狀，台灣自己破壞現狀，而從裴洛西訪台後，就無所謂的「海峽中線」，大陸將台海當作內海。

游毓蘭表示，若我方國安高層無法看到，也無法從最近發生的幾次海巡事件看到，仍然期待美國前來援救，只不過是沐猴而冠罷了，專業在哪裡？美國官員都會談到政策基礎，例如一法三公報，有脈絡可循，不是今日跟台灣好，賣幾樣東西可相提並論。美國照賣東西，保護費也照收，但要美國人送命是不太可能的。

卜睿哲 游毓蘭 美國在台協會

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