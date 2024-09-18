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加拿大智庫促發展反脅迫工具 團結應對中國威脅

中央社／ 台北18日電

中國持續對台進行軍事壓迫及灰色地帶行動，加拿大亞太基金會研究策略部副總裁納吉布拉表示，民主國家應團結應對中國脅迫，加拿大2025年將任G7主席國，應將共同發展「反脅迫（anti-coercion）」工具，列為優先工作項目。

加拿大亞太基金會研究策略部副總裁納吉布拉（Vina Nadjibulla）日前來台參與國防院舉辦的「台北安全對話」，並接受中央社書面專訪。

2018年底，加拿大應美國要求而拘捕中國華為公司財務長孟晚舟後，中國便以間諜罪逮捕2名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（MichaelSpavor）；康明凱在中國關押期間，當時為其妻的納吉布拉數度出面發聲。

談及中國持續壓縮台灣人自由，並發布「懲治台獨22條意見」，納吉布拉接受中央社書面專訪表示，加拿大與台灣等民主國家應站在一起，深化彼此合作與團結，「我們因團結而強大」。

她強調，民主國家共同發展「反脅迫（anti-coercion）」工具應是優先項目，加拿大於2025年擔任七大工業國組織（G7）主席國時，應探索其可能性。

對於德國海軍巡防艦「巴登符騰堡號」（Baden-Württemberg）和補給艦「法蘭克福號」（Frankfurt amMain）13日航經台灣海峽，納吉布拉表示，此舉彰顯國際社會對印太地區自由開放的重視。

她進一步指出，加拿大軍艦每年穿越台海，這不僅向盟友傳遞團結一心的強烈訊息和維護國際秩序的決心，也是要反制中國企圖片面控制重要水道，並藉此孤立台灣，企圖將台海內海化。

她強調，台海是世上最繁忙的海上走廊之一，確保這些水道暢通並免於中國威脅，和加拿大維護國際秩序以及自由航行權的決心一致，這不僅對國際貿易與繁榮至關重要，也能提升印太區域韌性與安全。

台加關係持續提升，不僅在2023年簽署「投資促進及保障協議」，今年4月再簽署「台加科學技術及創新合作協議」。

納吉布拉表示，台加雙邊關係未來將聚焦經濟安全和供應鏈韌性；台灣與加拿大具經濟互補性以及共享價值，經貿關係將持續深化，台灣在生產製造處領導地位，加拿大則在AI研究和能源方面創造許多機會給創新夥伴。

她說，加拿大致力支持台灣的能源安全，尤其是再生能源，期望能幫助台灣建立永續且堅韌的能源未來；雙方應建立更深且具戰略性的夥伴關係，相互支持經濟成長以及穩定。

歐洲議會2023年10月曾通過「反脅迫工具」法案，使歐盟在成員國遭到他國經濟脅迫時，可採取貿易報復等集體反制措施。議會新聞稿直言主要目的在「遏阻境外勢力霸凌歐盟或其成員國」。

加拿大 台海

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