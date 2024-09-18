綠委籲國土法展延 環團：如期上路才能實現國土永續

民進黨22名立委今天呼籲國土計畫法展延上路。地球公民基金會發布聲明表示，國土計畫法是讓台灣的空間規劃、土地利用邁向民主化的重要里程碑，如期上路才能讓國土邁向永續。

國土計畫法將於2025年4月上路，民進黨立委蔡易餘等22名民進黨立委今天呼籲，因新北市等9個地方政府未如期繳交國土功能分區圖草案，全國恐無法一致公告，及民眾被假訊息誤解等，希望行政院展延上路時間2年至4年，待充分溝通後再行上路。

地球公民基金會今天發布聲明表示，國土計畫應如期上路，才能遏止不當的開發與錯誤的土地利用，讓台灣的國土有機會邁向永續。

聲明指出，實施「國土計畫」是重新建構國土秩序的開始，「國土功能分區」上路之後，才能杜絕土地的炒作、改善農地零星變更及破碎化的現況，甚至守護農地多功能價值。

對於被劃入國土保育地區、農業發展地區使地方政府、農民不滿。聲明解釋，制度上仍有動態規劃等彈性措施，包含了通盤檢討、鄉村地區整體規劃、適時檢討變更的路徑；如有開發需求，應由政府提出計畫，並考量資源供給能力及環境容受力，配置水、 電及相關公共設施。

聲明並提到，直轄市、縣（市）國土計畫每5年通盤檢討一次，是每5年發布一次國土計畫，而非同都市計畫是時間到（過）了才開始檢討作業。

聲明強調，相較於區域計畫法以開發面積劃分中央、地方的審查權責，國土計畫反而將城鄉發展地區、農業發展地區的許可審查交給地方政府，地方政府實際擁有了更多的權限，開發時程也有望大幅縮減。

聲明表示，期待透過規劃、計畫引導使用及土地使用管理的確實執法，讓「對的事情發生在對的地方」，因為只有國土「有序的發展」才有可能引導開發時，能避開、降低環境危害的風險，達到「永續的發展」。