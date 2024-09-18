韓國瑜接見法國參議院訪問團 感謝發聲挺台

立法院長韓國瑜今天接見法國參議院「萬那杜-太平洋島國友好小組訪問團」一行時表示，感謝法國國會為台灣發聲，讓安全的台灣、和平的台灣、進步的台灣，能夠繼續走下去。訪團主席法沙稱許台灣科技改善現代人生活，盼促進交流共同致力發展。

法沙（Christophe-André Frassa）率領法國參議院「萬那杜-太平洋島國友好小組訪問團」到立法院拜會韓國瑜，國民黨立委黃仁、民進黨立委郭昱晴、民眾黨立委張啓楷在場，一同接待外賓。這場活動僅公開雙方致詞時段，之後則不公開。

韓國瑜表示，台灣人對法國的印象充滿浪漫、熱情、美好，包括對法國美食、文化、戲劇、小說、航太、百貨業都留下深刻印象，法國也是許多台灣人前往歐洲旅遊的首選。

他並舉例，譬如法國文豪大仲馬的「基督山恩仇記」、作家小仲馬的「茶花女」，許多法國文學名作都深刻影響世人。

致詞時，韓國瑜也推崇法國成功舉辦2024巴黎奧運，並恭喜法國得到非常棒的成績。

韓國瑜表示，訪團來到台灣非常有意義，今年是法國參議院友台小組成立40週年，這屆立法院全體立委中也有約1/3是「台灣與法國國會友好協會」的成員，盼促進雙邊交流。

他說，感謝法國國會為台灣發聲，讓安全的台灣、和平的台灣、進步的台灣，能夠繼續走下去。

法沙代表訪團致詞時指出，法國參議院友台小組的成員已經超過了友中小組的成員。他表示，台灣科技改善現代人生活，法國企業願意與台灣一起致力發展。