英美戰略對話重申台海和平 賴清德：民主是團結力量

首屆「英美戰略對話」（UK-US Strategic Dialogue）14日發布聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸問題。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，民主是世界上最強大的團結力量，台灣會持續和民主夥伴密切合作，以維護區域的民主、和平、繁榮為己任。

賴清德指出，上周舉行的首屆「英美戰略對話」，發布聯合聲明，重申台海和平穩定對整體國際社會安全與繁榮不可或缺，呼籲以和平方式解決兩岸問題。

賴清德說，民主是世界上最強大的團結力量，感謝英美等理念相近國家，持續關切台海的和平穩定，台灣會持續和民主夥伴密切合作，以維護區域的民主、和平、繁榮為己任，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

賴清德也提醒，近來太平洋地區有多個颱風生成，政府會持續關注動態，掌握颱風對台灣的影響，另一方面，行政院所推動的水利建設，因應減少颱風來時的災害損害，也會持續來推動，請大家注意天氣資訊。