快訊

大陸羽賽／帶傷上陣連拿15分 戴資穎逆轉差一步止步首輪

郭富城來了！旋風抵台秀肌帥成這樣 最想這一味

中國大陸「蠟瓶糖」之亂 來源竟然是美國發明

綠批不甩挺台決議 藍：須以中華民國憲政為主體

中央社／ 台北18日電
國民黨文傳會主委李彥秀。圖／聯合報系資料照片
國民黨文傳會主委李彥秀。圖／聯合報系資料照片

民進黨立法院黨團今天提案要求立法院朝野黨團，就「聯大2758號決議案不涉台灣主權」發表聯合聲明，國民黨文傳會主委李彥秀表示，問題重點還是總統賴清德必須放棄台獨，以中華民國憲政為主體。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年7月在台北通過決議，聯大2758號決議沒有提及台灣、沒有處理台灣的政治地位，也沒有主張中國對台主權。澳洲及荷蘭國會近日相繼以IPAC決議為範本，通過聯大2758號決議並不涉台的動議。

立法院長韓國瑜今天邀集朝野協商討論開議日，民進黨立法院黨團提案，要求立法院朝野黨團就「聯大2758號決議案不涉台灣主權」發表聯合聲明，但未獲處理，引發民進黨立委不滿，質疑藍白不願意為台灣說話。

李彥秀下午在國民黨中常會後受訪表示，民進黨中央執政已邁入第9年，台灣、中華民國在國際上的處境，大家都知道非常艱困，如何讓台灣有更多的國際空間，當然還是要以中華民國為主體，以中華民國憲政為重要基礎，彈性參加。

李彥秀也說明，過去國民黨執政時期的馬政府有足夠空間，但這幾年如參與世界衛生大會（WHA），場外的溝通對話，預算從未少過；在野黨立委也沒有少出席過，卻依然受阻，重點還是賴總統必須放棄台獨，以中華民國憲政為主體。

李彥秀強調，兩岸關係絕對是外交關係的延伸，任何的對外溝通、談話以及在國際上的立場，必須思考到中華民國。

李彥秀 立法院

相關新聞

民主基金會25日處理盧業中人事案 韓國瑜正面迎戰

台灣民主基金會先後爆發卡韓、卡盧大戰，導致基金會執行長一職懸而未決。立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜近日發出開會通知，將...

大轉彎！民進黨妥協簽協商結論 同意立院20日開議

就立法院開議日期，立法院長韓國瑜今日召集黨團協商，由於對協商結論、文字，民進黨立法院黨團持不同看法，不願簽署，韓遂宣布協商破局、散會...

國慶晚會募款不順 朱立倫：因韓國瑜是國民黨就杯葛？

今年國慶晚會經費暴增，北市府盼中央協助補齊差額，向國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜求救，但韓國瑜找公股行庫募款過程卻遇...

綠委促國土計畫法充分溝通再上路 農業部：政策不因延後而中斷

「國土計畫法」預計明年4月30日正式上路，然而除了中央地方互槓外，中央意見也有所分歧，民進黨立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠等...

死刑若遭解釋違憲 藍營擬封殺主張廢死大法官被提名人

「廢死釋憲案」將在本月20日宣判最終結果，藍營預期，多數現任大法官廢死立場鮮明，恐做成廢死結論。國民黨立委表示，一旦大法...

美出兵協防台灣是幻想？游毓蘭：美國人不可能來送命

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲16日撰文，呼籲民進黨政府表態無意追求法理台獨。台灣社會素有美國出兵援助台灣的討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。