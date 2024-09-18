綠批不甩挺台決議 藍：須以中華民國憲政為主體
民進黨立法院黨團今天提案要求立法院朝野黨團，就「聯大2758號決議案不涉台灣主權」發表聯合聲明，國民黨文傳會主委李彥秀表示，問題重點還是總統賴清德必須放棄台獨，以中華民國憲政為主體。
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今年7月在台北通過決議，聯大2758號決議沒有提及台灣、沒有處理台灣的政治地位，也沒有主張中國對台主權。澳洲及荷蘭國會近日相繼以IPAC決議為範本，通過聯大2758號決議並不涉台的動議。
立法院長韓國瑜今天邀集朝野協商討論開議日，民進黨立法院黨團提案，要求立法院朝野黨團就「聯大2758號決議案不涉台灣主權」發表聯合聲明，但未獲處理，引發民進黨立委不滿，質疑藍白不願意為台灣說話。
李彥秀下午在國民黨中常會後受訪表示，民進黨中央執政已邁入第9年，台灣、中華民國在國際上的處境，大家都知道非常艱困，如何讓台灣有更多的國際空間，當然還是要以中華民國為主體，以中華民國憲政為重要基礎，彈性參加。
李彥秀也說明，過去國民黨執政時期的馬政府有足夠空間，但這幾年如參與世界衛生大會（WHA），場外的溝通對話，預算從未少過；在野黨立委也沒有少出席過，卻依然受阻，重點還是賴總統必須放棄台獨，以中華民國憲政為主體。
李彥秀強調，兩岸關係絕對是外交關係的延伸，任何的對外溝通、談話以及在國際上的立場，必須思考到中華民國。
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