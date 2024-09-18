民進黨黨慶攝影展場地更動 線上展出先行

民進黨創黨38周年紀念系列活動，原定9月22日至9月27日於高雄美麗島捷運站舉辦「台灣國會改革歷程影像展」，因場地租借臨時更動，民進黨發言人吳崢表示，25日先以線上形式呈現，待選定適合實體展出地點後，再向外界公布。

吳崢表示，其他創黨紀念系列活動仍如期舉行。9月23日於圓山飯店所舉辦的創黨暨資深黨員聯誼活動，黨主席賴清德總統也將親自出席；另外，9月28日於高雄海寶軒婚宴會館舉辦的「入黨簽名會活動」，也將於今日在民進黨的官方Line@帳號接受報名，因名額有限，歡迎有志一同加入民進黨的支持者，把握時間踴躍報名。

民進黨今也公布了創黨紀念影像「守護台灣，民主路一直走」，吳崢表示，此影片特別獻給資深黨員，影片中呈現創黨與台灣民主化的艱辛歷程，也將代代傳承民主的火把，民進黨身為「守護台灣第一品牌」，勉勵新加入的黨員不忘初衷，理解民主與自由並非從天而降，而是許多先進們的血淚拚搏。

民進黨10樓櫃檯外牆主視覺近期也更新。吳崢表示，設計概念是沿用5月初人黨活動，由知名插畫師 Kurt 設計的主視覺意向，象徵民進黨「與台灣在一起」的概念，並融入7月全代會的主軸「守護台灣第一品牌」，期許民進黨能與台灣人民站在一起，一起守護台灣、守護民主、守護和平自由、公益永續與人權價值。