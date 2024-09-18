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民主基金會25日處理盧業中人事案 韓國瑜正面迎戰
台灣民主基金會先後爆發卡韓、卡盧大戰，導致基金會執行長一職懸而未決。立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜近日發出開會通知，將於9月25日上午召開董事會，處理政大教授盧業中擔任執行長一案。據了解，韓國瑜將親自出席說明人事案，預料藍綠角力戰即將再次上演。
民主基金會董事長按慣例由立法院長兼任，韓國瑜今年2月1日上任立法院長後，不斷傳出綠營有意卡韓國瑜，雙方大戰數回合後，民主基金會於今年6月19日舉行董事會，會中順利推舉韓國瑜擔任董事長，但是擱置韓國瑜所指定的執行長盧業中人事案，遭藍營人士質疑「卡盧形同卡韓」。
由於民主基金會6月19日的董事會上，多名董事認為韓國瑜應親自出面說明人事案，因此暫擱盧業中人事案。據了解，韓國瑜日前親自與民主基金會董事溝通開會日期，近日發出開會通知，於9月25日上午10時30分召開董事會，討論政大教授盧業中任執行長人事案。
民主基金會代理執行長廖達琪表示，目前確定是9月25日上午將召開董事會，執行長人事案在議程上，另外還會討論基金會其他經常性事務。
一名藍營董事表示，董事長提出執行長人選，照道理來說，董事就應該基於尊重同意董事長任命，除非有辦法說出，執行長被提名人有任何不適任之處。盧業中做過6年民主基金會副執行長，又是政大教授，如此學經歷與經驗都恰如其分，是非常合適的人選。
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