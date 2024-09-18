民進黨38周年黨慶活動延期 創黨紀念影片線上先看

民進黨原訂22日起在高捷美麗島站舉辦創黨影像展，遭質疑捷運站不宜舉辦政治性活動，民進黨宣布活動延期並另尋適合場地。民進黨今天說，影像展先以線上呈現，實體展擇期展出；民進黨也公布創黨紀念影片「守護台灣，民主路一直走」獻給資深黨員。

民進黨創黨38周年紀念規劃系列活動，民進黨發言人吳崢今天在中常會後記者會表示，原定9月22日至9月27日於高雄美麗島捷運站所舉辦的「台灣國會改革歷程影像展」，因場地租借臨時更動，於日前宣布延期並另覓場地展出。

至於替代方案，吳崢表示，將於9月25日先以線上形式展出，待新媒體中心選定適合實體展出地點後，再向外界公布。

吳崢說，其他創黨紀念系列活動仍如期舉行。9月23日於圓山飯店舉辦創黨暨資深黨員聯誼活動，黨主席賴清德將出席。另外，9月28日於高雄舉辦的「入黨簽名會活動」，今天在民進黨的官方Line@帳號接受報名，歡迎有志加入民進黨的支持者，把握時間踴躍報名。

民進黨今天還公布了創黨紀念影片「守護台灣，民主路一直走」，吳崢表示，影片特別獻給資深黨員，影片中呈現創黨與台灣民主化的艱辛歷程，也將代代傳承民主的火把，民進黨身為「守護台灣第一品牌」，勉勵新加入的黨員不忘初衷，理解民主與自由並非從天而降，而是許多人的血淚拚搏。

另外，媒體也發現，民進黨中央黨部入口處的牆面設計改變。吳崢表示，沿用5月初入黨活動，由知名插畫師Kurt設計的主視覺意向，象徵民進黨「與台灣在一起」的概念，並融入7月全代會的主軸「守護台灣第一品牌」，期許民進黨能與台灣人民站在一起，守護台灣、守護民主、守護和平自由、公益永續與人權價值。