英美重申台海和平 賴清德：民主是最強大團結力量

美國國務卿布林肯與英國外交大臣拉米舉行戰略對話，日前發布聯合聲明重申，台海和平對國際社會不可或缺。民進黨主席賴清德今天說，民主是世界上最強大的團結力量，感謝英美等理念相近國家，持續關切台海的和平穩定。

民進黨今天召開中常會，賴清德向中常委表示，上周舉行的首屆「英美戰略對話」，發布聯合聲明，重申台海和平穩定對整體國際社會安全與繁榮不可或缺，呼籲以和平方式解決兩岸問題。

賴清德說，民主是世界上最強大的團結力量，感謝英美等理念相近國家，持續關切台海的和平穩定，台灣會持續和民主夥伴密切合作，以維護區域的民主、和平、繁榮為己任，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

另外，賴清德也提到，近來太平洋地區有多個颱風生成，政府會持續關注動態，掌握颱風對台灣的影響，另一方面，行政院所推動的水利建設，因應減少颱風來時的災害損害，也會持續推動。