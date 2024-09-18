綠中常會國土法發言歧異 賴清德指示政院整體評估

「國土計畫法」預計明年4月30日上路，但除了中央地方互槓，中央意見也有分歧。據轉述，民進黨中常會今天針對「國土計畫法」討論熱烈，包括常委王定宇、蔡易餘、陳亭妃、洪申翰、蘇治芬都有發言，如期實施或展延分期意見分歧。賴總統指示，將責成民進黨政策會整理中常委意見，針對此議題整理更多資料給行政院，請院方下次代表中常會來列席，確保有收到常委意見。

據轉述，民進黨立院黨團書記長蔡易餘會中表示，國土法事到如今，要如期實施已有實務上困難，更已成為政治操作標的，因為該法當初是在馬英九政府時代通過，現在民進黨要延續馬政府訂下的政策框架，卻反而被國民黨立委反對，這根本本末倒置。蔡易餘呼籲，「國土法」子法要先定出來，讓大家知道配套是什麼，地方基層阻力才會減少，而非先實施「國土法」後，才來訂定子法。

蘇治芬表示，該議題背後有藍營雲林張家在背後進行政治操作，相關情勢應留意。洪申翰則站在環團立場，表達環團仍希望「國土法」能如期實施莫再延宕。

今天上午有多達22位民進黨立委聯名，呼籲「國土法」暫緩實施。黨內人士指出，實際黨內反彈聲浪，比今天台面上的還要多，為了不讓不分區立委為難，這回聯名上書，已先避免邀請不分區立委加入；此外，更有不只一位綠委，為顧及內政部長劉世芳面子，才臨時打退堂鼓，但其選區也面臨國土法相關爭議，若該議題持續無解，未來恐怕也會加入給政府壓力行列。