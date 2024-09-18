秦日新：深化對美關係 與美各界維持密切友好聯繫

國民黨駐美代表秦日新今天在中常會報告指出，駐美處有三大任務，包括常態化聯繫美國政府及各界菁英，闡釋及宣揚國民黨政策及主張，並及時釐清及反制對國民黨的假訊息。

秦日新指出，黨主席朱立倫的親美、友日、和中路線，以及為維護台灣安全而提出的2D戰略，更為駐美代表處的工作，提供最佳指導原則。朱立倫、副主席夏立言、前總統馬英九、總統候選人侯友宜訪美成效，以及代表團參與美國共和黨及民主黨全國代表大會，顯示國民黨十分重視深化對美關係，並持續與美國各界維持密切友好聯繫。

秦日新表示，駐美處每月均有10至25件電報報回黨中央；對外與美國政府、國會及智庫學者聯繫，每年更超過150次。對於美中關係的未來走向，美國大選後的新局，以及國內政局與兩岸關係發展，均會對駐美代表處工作帶來新的挑戰。