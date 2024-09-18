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國土計畫法再掀波 張善政：盡速由院會層級協調

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國土計畫法爭議不斷，桃園市長張善政表示，應盡速提升至院會層級協調。圖／聯合報系資料照片
國土計畫法爭議不斷，桃園市長張善政表示，應盡速提升至院會層級協調。圖／聯合報系資料照片

國土計畫法預計明年4月30日上路，但除了中央地方互槓，中央意見也有分歧。桃園市長張善政今天表示，6月時已在院會表達目前的國土計畫草案尚不完備以及法令競合問題，許多爭議已非內政部可獨立解決，應盡速將此案提升至院會層級協調，跨部會確立土地區位規畫，完備法令規章，加強縣市溝通，才能避免爭議，「急不得的事情，就是急不得。」

張善政提到，除了經濟部、國科會的產業用地與農業部農地爭議外，農業部所管轄的農發條例或是森林法亦需就競合部分修法，因此提升國土計畫法的討論層級勢在必行，應由國發會或政務委員主責協調，啟動完整法規修法並加強地方縣市溝通，才能保障民眾權益，確立全國土地區位劃分。

桃園市政府表示，國土計畫雖然推動至今近10年，直喊計畫指導土地利用，避免窪躍發展，中央政府卻未帶頭做起，如桃竹苗大矽谷計畫與龍潭科學園區擴大，均違反2021年各縣市國土計畫內容，經濟部亦未統籌規畫旗艦型產業用地，並與地方政府共同思考產業用地衍生相關配套需求。

同時，中央政府對國土計畫法項下子法與配套的推動始終沒能跟上腳步，其中對民眾影響至深的各項配套法令，諸如國土計畫土地使用管制至今仍未完成法定程序，甚至如農發條例修正草案，地方政府至今仍一無所悉，未來土地使用項目及種類、土地分割合併的依據、土地稅法課徵標的迄今均未公開說明條文草案內容。

市府強調，由國發會或政務委員主責協調，以啟動完整法規修法，不僅保障民眾權益，對於全國旗艦型產業發展的土地區位規畫也可更臻明確，快速滿足產業投資需求。也必須通盤檢視各級產業計畫與子法配套後，審慎評估上路期程。

修法 國土計畫法 國科會 張善政 農地 農業部

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