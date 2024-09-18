蝸牛粽釀3死 何物致命？ 林靜儀：檢驗報告一周內出爐

台東縣金峰鄉賓茂村今天凌晨傳出蝸牛小米粽釀3死的食物中毒事件，衛福部次長林靜儀表示，今天疾管署已派員前往台東採樣，中午左右，檢體已經送到松山機場，待檢驗單位進行毒物檢測與分析。

這起離奇的食物中毒事件，讓人聯想到金蘭醬油家族「生吞蝸牛」，一家五口喪命險滅門的慘案。到底奪命關鍵是什麼？林靜儀表示，這起事件來的又急又猛，在檢驗報告尚未出爐前，請各界勿做過多臆測，避免輿論對家屬造成二次傷害，唯有釐清真相才能避開食安危機。

疾管署副署長羅一鈞表示，「蝸牛小米粽」中毒事件將比照寶林茶室案，目前已經將採集到的患者「血液、血清、尿液」三種檢體，分送台大法醫所及台北榮總毒物中心進行檢驗。

台大醫院醫務秘書陳彥元說，針對採集的人體血液、血清、尿液，一切按照相關檢驗流程，報告結果會提供給衛福部、台東縣衛生局，由主管機關統一對外公布。他認為，以病情進展及致命性，不太像是非洲大蝸牛的寄生蟲所引起，後續仍待檢驗結果來釐清。