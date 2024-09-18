快訊

大轉彎！民進黨妥協簽協商結論 同意立院20日開議

「不後悔來台！」陸艦艇長快艇闖淡水 未經許可入國罪判8月刑

獨／K董不忍了！張國煒委任律師 提告張國華等5人「違反遺囑」背信

蝸牛粽釀3死 何物致命？ 林靜儀：檢驗報告一周內出爐

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台東縣衛生局人員採集可疑蝸牛檢體送往食藥署檢驗，專家呼籲等待報告出爐。圖／台東縣府提供
台東縣衛生局人員採集可疑蝸牛檢體送往食藥署檢驗，專家呼籲等待報告出爐。圖／台東縣府提供

台東縣金峰鄉賓茂村今天凌晨傳出蝸牛小米粽釀3死的食物中毒事件，衛福部次長林靜儀表示，今天疾管署已派員前往台東採樣，中午左右，檢體已經送到松山機場，待檢驗單位進行毒物檢測與分析。

這起離奇的食物中毒事件，讓人聯想到金蘭醬油家族「生吞蝸牛」，一家五口喪命險滅門的慘案。到底奪命關鍵是什麼？林靜儀表示，這起事件來的又急又猛，在檢驗報告尚未出爐前，請各界勿做過多臆測，避免輿論對家屬造成二次傷害，唯有釐清真相才能避開食安危機。

疾管署副署長羅一鈞表示，「蝸牛小米粽」中毒事件將比照寶林茶室案，目前已經將採集到的患者「血液、血清、尿液」三種檢體，分送台大法醫所及台北榮總毒物中心進行檢驗。

台大醫院醫務秘書陳彥元說，針對採集的人體血液、血清、尿液，一切按照相關檢驗流程，報告結果會提供給衛福部、台東縣衛生局，由主管機關統一對外公布。他認為，以病情進展及致命性，不太像是非洲大蝸牛的寄生蟲所引起，後續仍待檢驗結果來釐清。

台東 非洲大蝸牛 食物中毒

延伸閱讀

陸蠟瓶糖流入台...林靜儀納悶「為何要吃蠟」！什麼是蠟瓶糖，吃了會怎樣？

大陸爆紅「蠟瓶糖」竄台 衛福部：涉食安疑慮正了解中

擴大諮商、強化社安網 接住想輕生的人

近期墜樓事件頻傳 專家點出逾7成發生在這裡不易預防

相關新聞

綠委促國土計畫法充分溝通再上路 農業部：政策不因延後而中斷

「國土計畫法」預計明年4月30日正式上路，然而除了中央地方互槓外，中央意見也有所分歧，民進黨立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠等...

死刑若遭解釋違憲 藍營擬封殺主張廢死大法官被提名人

「廢死釋憲案」將在本月20日宣判最終結果，藍營預期，多數現任大法官廢死立場鮮明，恐做成廢死結論。國民黨立委表示，一旦大法...

父為創黨元老...許家蓓癌逝 民進黨巿黨部主委：痛失戰將

民進黨籍台北市議員許家蓓今病逝，據了解，幾個月前因發現罹患子宮內膜癌，積極治療仍不敵病情，今清晨病逝享年47歲。民進黨北市黨部...

黎巴嫩呼叫器爆炸是無區別屠殺 莫薩德違背自身信條

以色列的情報機構，尤其是莫薩德（Mossad，全名為以色列情報特務局）威名遠播，建國以來70年，已涉及了至少2700起的暗殺陰謀，對於以色列的敵人向來不會留情，而且精準，不會波及無辜，最經典的例子是今年7月底，哈瑪斯政治局主席被炸死在伊朗首都德黑蘭。 這次對真主黨的攻擊，雖然看似巧妙，卻是非常不典型莫薩德的手法，因為違背了過去的信條：精準、不傷及無辜，這次的攻擊是沒有區別式（indiscriminate）的屠殺。

蝸牛粽釀3死 何物致命？ 林靜儀：檢驗報告一周內出爐

台東縣金峰鄉賓茂村今天凌晨傳出蝸牛小米粽釀3死的食物中毒事件，衛福部次長林靜儀表示，今天疾管署已派員前往台東採樣，中午左...

許家蓓離世 賴清德偕全體中常委默哀致意

民進黨台北市議員許家蓓離世，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會，偕全體中常委默哀致意，表達哀悼。賴總統表示，許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。