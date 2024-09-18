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結合130周年黨慶 朱立倫：國民黨全代會11/24桃園登場

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者曾吉松／攝影
國民黨主席朱立倫。記者曾吉松／攝影

國民黨主席朱立倫今天宣布，適逢國民黨130周年黨慶，今年全代會將在11月24日於桃園國際會展中心登場，希望將國會黨團與各地努力建設台灣的成果，能一一展現給所有民眾及黨員。

朱立倫表示，11月24日是國民黨130周年黨慶，全代會選在這天共同慶賀，同時展現國民黨對中華民國、台灣大家負責努力的成果，從保衛台灣、建設台灣、民主台灣到和平台灣，國民黨都是最負責任的政黨。

朱立倫表示，作為國會最大黨，以及地方多數執政的政黨，國民黨希望國會黨團與各地努力建設台灣的成果，能一一展現給所有民眾，舉辦地點選在桃園國際會展中心，同時展現國民黨走向國際、年輕化的一面。

國民黨全代會一再延期，在找尋場地時，傳出黨內高層對去年的板橋體育館不太滿意，從韓國瑜到侯友宜，都輸掉總統大選，認為是不祥之地。

國民黨文傳會主委李彥秀在中常會後受訪表示，她從來沒聽過這個說法，今年是全代會與130周年黨慶結合，會有不同以往的方式舉辦，縣市首長應都會設法出席，有更多聯誼互動，場外布置也會展現各縣市特色與執政成績，希望以黨代表及黨員的支持為重要核心，一起歡度黨130歲生日。

此外，美台國防工業會議9月21日至24日於美國費城舉行，朱立倫也宣布，立委徐巧芯、國際部主任黃介正、退役中將田在勱將出席與會，國民黨每一年都不會缺席，以表達對國防戰略的最高重視。

國民黨 朱立倫 李彥秀 桃園 韓國瑜

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