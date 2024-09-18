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大轉彎！民進黨妥協簽協商結論 同意立院20日開議

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大轉彎！民進黨妥協簽協商結論 同意立院20日開議

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

立法院開議日期，立法院長韓國瑜今日召集黨團協商，由於對協商結論、文字，民進黨立法院黨團持不同看法，不願簽署，韓遂宣布協商破局、散會，明日召開談話會處理。不過，民進黨團下午仍選擇妥協，簽了協商結論，定20日開議。但民眾黨團尚未簽字。

根據院方草擬的協商結論，各黨團同意定於20日舉行第11屆第2會期第1次會議開議日。每周二、次周二視為一次院會，國是論壇及臨時提案依往例處理。第1次會議議事日程以草案逕送院會處理，有關23日加開院會處理相關專案報告事宜，併同第1次會議議程草案，依黨團提出進行處理。

20日上午10時開會，並邀請行政院長率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，當日質詢人數由國民黨黨團推派3人、民進黨黨團推派3人、台灣民眾黨黨團推派1人進行質詢。當次會議不處理臨時提案並且不進行國是論壇。

今上午時，民進黨團主張27日邀請行政團隊進行中央政府總預算報告並備質詢，且希望就民眾黨立法院黨團提出23日就能源配比、電價政策等，邀請行政院長卓榮泰率相關部會進行專案報告一事，與撥補台電1千億追加減預算案一併討論，與民眾黨團僵持不下。最終導致協商破局。

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