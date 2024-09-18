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朝野協商未處理2758決議不涉台 吳思瑤：悲憤忍淚

中央社／ 台北18日電
民進黨團幹事長吳思瑤。記者林縉明／攝影
民進黨團幹事長吳思瑤。記者林縉明／攝影

澳洲、荷蘭國會相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議，民進黨立法院黨團希望在新會期提出決議文呼應，不過，朝野協商今天未處理。民進黨團幹事長吳思瑤表示，這是她參加數十次朝野協商最悲憤的一次，「我真的要忍住眼淚不掉下來，這就是台灣的處境」。

立法院長韓國瑜今天邀集朝野協商討論開議日，民進黨立法院黨團提案，要求立法院朝野黨團就「聯大2758號決議案不涉台灣主權」發表聯合聲明，但韓國瑜未處理就離場。

吳思瑤在民進黨中常會前受訪，她語帶哽咽表示，今天朝野協商是她參加過數十次朝野協商，最悲憤的一次，當她對著空氣、還被斷訊，唸著民進黨團希望能夠在立法院提出的聯合聲明，「我真的要忍住眼淚不掉下來，這就是台灣的處境」。

吳思瑤說明，她預期到民進黨團要提的、針對2758號決議不涉台的決議，藍白恐怕不會讓民進黨團好好推動，所以一開始她就數度跟主持協商的韓國瑜預告說有臨時動議，稍後會提出。

吳思瑤指出，在她多次提示跟預告之下，很遺憾韓國瑜草草結束會議，藍白要到想要的協商結論之後，居然對於民進黨團臨時動議視而不見、非常有默契起身走人，韓國瑜也甩頭離開。

吳思瑤提到，她在場抗議，但只能夠對著空氣、對著協商現場，很堅定讀了聯合聲明的每一字每一句，「當我在讀著這個聯合聲明的時候，我的心都在流淚」。

吳思瑤談及，當世界各國，當美國、澳洲、荷蘭國會為了台灣發聲時，台灣自己的國會議長跟兩個在野黨完全無視於台灣自己國家的需要，她非常悲憤「我們的國會議員杯葛自己的國家」。

吳思瑤表示，新會期的開議，藍白就這樣要踐踏自己的國家，如果國民黨、民眾黨不願意為台灣說話，民進黨會努力訴諸台灣社會，讓國際社會聽到台灣民意真實的聲音。

吳思瑤強調，哪怕臨時動議的內容，立法院長再不喜歡，中國給予再大壓力，韓國瑜身為立法院長，都不應當踐踏議事規則，沒收民進黨團說話的權力，而且，這不只是民進黨的說話權利，這是全台灣人民說話權利。吳思瑤也質疑，藍白到底受到什麼壓力，「國台辦下指導棋，藍白就選擇這種視而不見、逃避的方式嗎？」

吳思瑤 民進黨 韓國瑜

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