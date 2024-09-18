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遼寧艦經東北海域 綠籲中國勿成麻煩危險製造者

中央社／ 台北18日電
大陸解放海軍遼寧艦。圖／路透
大陸解放海軍遼寧艦。圖／路透

中共遼寧號航空母艦編隊今天凌晨航經台灣東北海域。民進黨中國部今天說，呼籲中國接受「兩岸互不隸屬」的客觀事實，停止一切打壓以及軍事威脅行動，切勿成為區域的「麻煩、危險製造者」。

民進黨中國部今天透過臉書表示，中國海警自金門三無違法漁船事件後，宣稱「兩岸同屬一中」，不存在「禁止、限制水域」、「海峽中線」，中國海警更無理的在金廈海域展開常態化執法巡查，不斷侵擾金門水域，即便相關事件已在7月30日達成協商共識，中國海警船、公務船仍不斷侵擾台海及金門海域。

除海警船、公務船外，民進黨表示，中共海軍遼寧號航艦編隊凌晨航經台灣東北海域，續向日本與那國島東南航行。中共持續透過軍事壓迫及灰色地帶行動，藉機威嚇、壓縮台灣的法治管轄權，試圖一步一步實現擴張的野心。

民進黨中國部說，呼籲中國接受兩岸互不隸屬的客觀事實，停止一切打壓以及軍事威脅行動，中國應負起應負的責任，與周邊國家共同維護印太地區的和平與繁榮，切勿為一己之私，成為區域的「麻煩、危險製造者」。

中共 民進黨 金門

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