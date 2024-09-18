死刑釋憲將揭曉 綠營憂執政黨衝擊最大

廢死釋憲案20日將宣判，許多綠營人士雖支持廢死，目前綠營內部氛圍微妙，多數也盡量避談，就怕影響大法官宣判。黨內人士憂心，若結果與民意不符，執政黨受衝擊最大。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，如有涉及立院預算執行或對行政部門限縮，「我們也許會反映在今年審預算上。」

民進黨立院黨團總召柯建銘曾提醒，廢死應秉持民主精神，竭盡所能闡述與傳遞目標重要性，漸次凝聚社會共識，最重要是要考量普遍的民意與社會現況。中華人權協會與台灣審議民主協會今也公布最新民調，有8成以上民意表達反廢死。

民進黨內人士坦言，黨內廢死與反廢死的的意見都有，即使民進黨從未公開主張廢死，但若屆時大法官的釋憲結果與民意不符，受衝擊最大的還是執政黨。

至於有媒體報導，英系常委王世堅日前民進黨中常會中，開砲質疑大法官名單有廢死色彩鮮明者，王後續也低調不願多回應。黨內人士表示，按照王世堅反廢死的立場，在會中開砲也不意外。

民進黨籍立委坦言，目前黨內沒有明確對廢死釋憲結果做討論，但大法官跟司法跟立法本就是獨立，不論廢不廢死，就該尊重釋憲結果也不該過多干預。

吳思瑤則說，無法預測大法官最終解釋，但憲法法庭裁定後，不論違不違憲，一定都有行政部門要因應、配合的，但如有些涉及立法院的預算執行、或調整部分法案，甚至是對行政部門限縮或處理，「也許我們也會反映在今年審預算上。」

吳思瑤強調，行政立法機關都應尊重憲法法庭的裁定，並因應裁定結果而有一些法律上的調整，或審議預算時反映，這些後續都可以來進行。