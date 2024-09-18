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國慶晚會募款不順 朱立倫：因韓國瑜是國民黨就杯葛？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

今年國慶晚會經費暴增，北市府盼中央協助補齊差額，向國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜求救，但韓國瑜找公股行庫募款過程卻遇卡關。國民黨主席朱立倫今天表示，這是中華民國國慶晚會，若因韓是國民黨籍就要杯葛，絕非民間所願樂見。

朱立倫今在中常會發表談話指出，對國會的尊重，是朝野都該有的基本態度。新一屆國會成立後，對立法院長韓國瑜的態度卻是能杯葛就杯葛，能抵制就抵制。

朱立倫表示，先是民主基金會至今提名的人事還沒通過；下個月要舉辦的國慶大會、國慶晚會與國慶煙火，韓國瑜作為籌委會主委，現在連國慶晚會相關募款上都會卡卡的，相信這是從來沒發生過。

朱立倫說，這是中華民國國慶晚會，如果因為韓國瑜是國民黨籍就要杯葛、就要卡，絕非民間所願樂見。

國慶 朱立倫 韓國瑜

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