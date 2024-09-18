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籲國土法充分溝通後再實施 朱立倫喊話卓榮泰扛責

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國土計畫法預計明年4月30日上路，國民黨主席朱立倫向行政院長卓榮泰喊話扛起來，做充分溝通協調後，再予實施。圖／聯合報系資料照片
國土計畫法預計明年4月30日上路，國民黨主席朱立倫向行政院長卓榮泰喊話扛起來，做充分溝通協調後，再予實施。圖／聯合報系資料照片

國土計畫法預計明年4月30日上路。國民黨主席朱立倫今天再度表示，國土法事關重大，已經超越黨派之分，他向行政院長卓榮泰喊話扛起來，做充分溝通協調後，再予實施。

朱立倫今在中常會指出，事關全體農民與農業發展的國土法，需要有完整配套，尤其相關子法的完成，中央地方需要共同溝通。超過9個縣市政府都表達困難性，需要有相關配套，這已經超越黨派之分，而是針對國家未來的發展，希望有完整規畫。

朱立倫表示，行政院部會包括農業部、政委都提出不同意見，縣市長及民進黨立委都有強力表達心聲，他要再次鄭重呼籲卓榮泰，充分溝通協調後再予實施；絕不能像內政部的強硬態度，一定會傷害台灣農業發展及整體國土規畫。

朱立倫重申，國土法暫緩實施與藍綠無關，他也質疑，民進黨立委既然反對國土法明年實施，還要批評、責備藍營縣市長，「你既然反對了就是代表農民的心聲，這跟政黨沒有任何關係。」

國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

朱立倫 溝通 行政院

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