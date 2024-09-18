籲國土法充分溝通後再實施 朱立倫喊話卓榮泰扛責

國土計畫法預計明年4月30日上路。國民黨主席朱立倫今天再度表示，國土法事關重大，已經超越黨派之分，他向行政院長卓榮泰喊話扛起來，做充分溝通協調後，再予實施。

朱立倫今在中常會指出，事關全體農民與農業發展的國土法，需要有完整配套，尤其相關子法的完成，中央地方需要共同溝通。超過9個縣市政府都表達困難性，需要有相關配套，這已經超越黨派之分，而是針對國家未來的發展，希望有完整規畫。

朱立倫表示，行政院部會包括農業部、政委都提出不同意見，縣市長及民進黨立委都有強力表達心聲，他要再次鄭重呼籲卓榮泰，充分溝通協調後再予實施；絕不能像內政部的強硬態度，一定會傷害台灣農業發展及整體國土規畫。