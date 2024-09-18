許家蓓因癌病逝 議會：按照規定席次不補選及遞補

民進黨台北市議員許家蓓今天過世，享年48歲。台北市議會表示，依地方制度法規定，不需補選及遞補。松山區、信義區原有9席議員，扣除當選立委者及許家蓓離世，目前剩6名議員。

台北市議會民進黨團發布新聞稿指出，黨團總召許家蓓今天凌晨2時25分因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲。市長蔣萬安發文哀悼「是北市的損失」，議員不分黨派如游淑慧、陳宥丞等人紛紛表示不捨。

針對許家蓓議員席次是否補選，議會表示，依地方制度法規定，直轄市議員辭職、去職或死亡，缺額達總名額3/10以上或同一選舉區缺額達1/2以上均應補選。但所遺任期不足2年，缺額未達總名額1/2時不再補選，因此許家蓓留下的席次後續無補選及遞補。

台北市議會第14屆松山區、信義區議員共有9席，包含國民黨王鴻薇及徐巧芯，2人轉戰立委成功，許家蓓則因癌過世，目前松信選區議員剩6人。

北市議長戴錫欽同為松信區議員，他今天接受媒體聯訪時說，不分黨派對許家蓓印象都是問政服務認真、勤跑基層，許家蓓突然離世，其他議員及選民都很不捨。

至於此區議員席次，戴錫欽表示，松信選區較特別，徐巧芯、王鴻薇當選立委，對於松信區議員而言，責任更重大，相信所有議員會盡力做好份內事，不分黨派積極爭取地方建設。