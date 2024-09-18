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白轟綠突回頭簽協商裝悲情 轉移台電財務黑洞焦點

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院韓國瑜（左四）上午主持黨團協商，邀請國民黨、民眾黨與民進黨立法院黨，協商開議日期及相關事宜。記者黃義書／攝影
立法院韓國瑜（左四）上午主持黨團協商，邀請國民黨、民眾黨與民進黨立法院黨，協商開議日期及相關事宜。記者黃義書／攝影

立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，研商新會期開議日期，民眾黨立法院黨團表示，民進黨團原先同意23日加開院會，邀請行政院長提出能源配比及電價政策專案報告，隨後卻為了護航造成協商破局，近2小時後又突然回心轉意簽署協商結論，民進黨搞突襲裝悲情，轉移台電財務黑洞焦點，「熟悉的民進黨最對味。」

韓國瑜上午主持朝野黨團協商，研商第11屆第2會期開議日相關事宜，民眾黨團提議23日安排行政院長報告能源配比及電價政策，民進黨團則主張27日進行總預算案詢答，雙方最終未能取得共識，韓國瑜裁示協商不成，明天舉行談話會處理。

民眾黨立法院黨團稍早發布聲明表示，立法院今天進行黨團協商，討論開議日期與議程，原本三黨團皆同意20日開議，民眾黨團則希望23日加開院會，邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長，就賴清德政府能源配比及電價政策進行專案報告，進而了解台電巨幅虧損原因。

不過，民眾黨立法院黨團指出，民進黨團原先同意加開院會，隨後卻要求27日審查預算一併討論「撥補台電千億」，想要霸王硬上弓，為了護航行政院與台電公司，一度刻意造成協商破局，而在韓國瑜宣布散會後將近2小時，民進黨團又突然回心轉意，簽署協商結論，到底在演哪齣。

民眾黨立法院黨團說明，針對荷蘭國會力挺台灣，民眾黨立委今天一大早就舉行記者會向社會大眾報告，民眾黨團不僅欣見與支持，還會要求行政機關更進一步說明，台灣未來如何拓展國際能見度，更有意義地加入國際組織，不像民進黨團幹事長吳思瑤戲精上身，甚至還在散會後搞突襲。

民眾黨立法院黨團表示，民進黨造謠累犯想搞突襲，吳思瑤自顧自地嚷嚷民眾黨、國民黨不理、害怕民進黨團的提案，使出渾身解數唱大戲，直接紅帽子就扣上來，果然熟悉的民進黨最對味，這種不顧議事程序，只想用「抗中保台」的爛戲碼，情勒在野黨與人民，轉移賴政府執政無力事實的，就是當今的執政黨無誤。

立法院長韓國瑜今天主持黨團協商，研商第11屆第2會期開議日相關事宜，民進黨團幹部會後補簽協商結論。圖／讀者提供
立法院長韓國瑜今天主持黨團協商，研商第11屆第2會期開議日相關事宜，民進黨團幹部會後補簽協商結論。圖／讀者提供

民眾黨 民進黨 韓國瑜

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