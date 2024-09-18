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指國土法配套不足惹民怨 楊瓊瓔主張展延2年

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委楊瓊瓔表示，國土法配套不到位，公平性遭受質疑引發民怨，她主張國土法應展延至少2年。圖／楊瓊瓔辦公室提供
國民黨立委楊瓊瓔表示，國土法配套不到位，公平性遭受質疑引發民怨，她主張國土法應展延至少2年。圖／楊瓊瓔辦公室提供

「國土計畫法」擬將非都市土地做完整規畫，劃為四大功能分區，預計明年上路。國民黨立委楊瓊瓔表示，國土法配套不到位，公平性遭受質疑引發民怨，她主張國土法應展延至少2年，中央要先拉高討論層級，並和地方及基層重新溝通後再盤點。

楊瓊瓔表示，國土法當初因應氣候變遷、國土保育、及國家永續等目標立法，她一定支持良善本意，但現在實際執行面上出現許多問題，包括農地劃設標準不一、民眾對政策不了解導致可能的權益受損以及子法未完整通過等，在在都顯示目前「國土法」的窒礙難行。

楊瓊瓔指出，不只民進黨政府的農業部前部長陳吉仲發文，直指現在的國土法無法達到原本立意，還欠缺農業補償、糧食風險等思考，今天還有20多名民進黨籍的立委呼籲國土法暫緩，證明多數民意對於國土法的不滿及質疑。

楊瓊瓔強調，國土法目前狀況，就是中央欠缺通盤考量，和地方斷鏈，農民對於農地的使用權遭到過度忽略，連帶讓各地都市發展面臨限制，所以引發民怨不斷，已非單一縣市問題，亟須通盤檢討。立法院新會期即將開始，她會秉持為民發聲，和其他委員一起合作，要求政府展延再檢討，務必要達到原本立法目標，更要共同提升農民權益，讓國土發展綜效最大化。

楊瓊瓔 民進黨 農民

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