指國土法配套不足惹民怨 楊瓊瓔主張展延2年

以色列的情報機構，尤其是莫薩德（Mossad，全名為以色列情報特務局）威名遠播，建國以來70年，已涉及了至少2700起的暗殺陰謀，對於以色列的敵人向來不會留情，而且精準，不會波及無辜，最經典的例子是今年7月底，哈瑪斯政治局主席被炸死在伊朗首都德黑蘭。 這次對真主黨的攻擊，雖然看似巧妙，卻是非常不典型莫薩德的手法，因為違背了過去的信條：精準、不傷及無辜，這次的攻擊是沒有區別式（indiscriminate）的屠殺。

2024-09-18 13:32