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突襲提出2758號不涉台決議韓國瑜未處理 綠委批逃避

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委洪申翰批評，韓國瑜、國民黨和民眾黨這種態度，逃避、不敢面對，太扯了。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委洪申翰批評，韓國瑜、國民黨和民眾黨這種態度，逃避、不敢面對，太扯了。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜今天邀集朝野協商討論開議日，民進黨立法院黨團提案，要求立法院朝野黨團就「聯大2758號決議案不涉台灣主權」發表聯合聲明，但韓國瑜未處理就離場。民進黨立委洪申翰批評，韓國瑜、國民黨和民眾黨這種態度，逃避、不敢面對，太扯了。

韓國瑜今召集朝野協商，研商「第11屆第2會期開議日」相關事宜，但民進黨團幹部臨時拋出一分共同聲明，主題設定為「聯大2758號決議案不涉台灣主權」，但韓國瑜及與會的國民黨團、民眾黨團幹部，未理睬民進黨團提出的臨時提案，並未處理。

洪申翰批評，有必要為了逃避「拒絕扭曲聯合國第2758號決議」，就這樣掉頭就走嗎？

洪申翰表示，每一次開會都有臨時動議，他跟吳思瑤幹事長在會議結束前，早就提醒韓院長，民進黨黨團有「拒絕扭曲聯大2758號的議案」要在臨時動議處理。但是韓國瑜、國民黨團和民眾黨團卻為了逃避想要為台灣國際地位發聲的議案，完全不處理掉頭就走，甚至我們的發言直播也被切斷。

洪申翰說，當其他的民主國家在國會中，陸續挺台灣、為台灣參與國際組織的權益發聲時，韓國瑜、國民黨和民眾黨卻是這種態度，逃避、不敢面對，給予最大譴責。

民進黨 洪申翰 韓國瑜

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