綠委提案聯合國2758號決議不涉台灣 喊話朝野共同支持

針對中國扭曲聯合國2758號決議，影響台灣在國際上的代表權，近期已引發各國國會表態反對，主張「2758號決議無涉台灣主權」。民進黨立委邱議瑩、蘇巧慧、林楚茵、沈伯洋今天簽署決議文提案，呼籲朝野放下成見，共同支持該法案，團結為台灣發聲。

近年來，美國眾議院、澳洲國會到最近的荷蘭眾議院等，都透過議案或動議方式，強調2758號決議並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，並且2758號決議並未阻止台灣加入國際組織。邱議瑩表示，當世界民主陣營為台灣的國際角色發聲時，身為中華民國台灣立法委員，更應該挺身而出，為自己的國家發聲。

邱議瑩說，「聯合國2758號決議」，是這陣子在國際民主社會熱議的焦點，跟台灣有非常緊密的關係。簡單來說，這份決議，是當年聯合國認證，國際上的「中國代表」是中華人民共和國；但是並沒有處理台灣與台灣人民的代表權，然而，長期以來，中華人民共和國卻惡意曲解、擴張2758號的決議內容，損害台灣權益。

蘇巧慧表示，近期國人大多將目光放在國內新聞，但其實世界正在變化當中，在全球更有一波「挺台灣」的浪潮正在興起。蘇巧慧指出，去年7月美國眾議院無異議通過《台灣國際團結法案》，內容便主張「聯合國第2758號決議無涉台灣」，為提升台灣國際地位奠定重要基礎，今年7月IPAC（對中政策跨國議會聯盟）更通過決議範本，鼓勵成員國國會通過類似決議案。

沈伯洋也提到2758號決議是這一兩年來國際上跟中國法律一個非常重要的戰爭，事實上2758號決議的內文中根本沒有提到中華民國、台灣這兩個關鍵字，因此，該決議根本無法限制台灣加入國際組織，很可惜的是有部分不了解的國民黨政治人物將決議誤解成台獨。

林楚茵表示，在歐洲訪問過程中，台灣得到非常善意的回應，國際的共識就是要守護台灣，因此，不管是澳洲、荷蘭都針對中國單方面扭曲2758號決議的行為，相繼聲援台灣。台灣邁向國際的過程中，需要人助、自助，也希望藍白一起參與。