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執政黨立委喊國土法再展延 黃國昌諷：在演哪一齣

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民進黨政府推動國土計畫法，自家立委現在卻站出來反對，民進黨執政的荒腔走板，單純就國土計畫法展露無遺。記者曾吉松／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民進黨政府推動國土計畫法，自家立委現在卻站出來反對，民進黨執政的荒腔走板，單純就國土計畫法展露無遺。記者曾吉松／攝影

國土計畫法預計明年4月30日實施，多名民進黨立委今天舉行記者會，喊話中央政府展延實施時程，待充分溝通後再上路。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民進黨政府推動國土計畫法，自家立委現在卻站出來反對，民進黨執政的荒腔走板，單純就國土計畫法展露無遺。

國土計畫法即將在明年上路，仍有部分縣市尚未提交國土功能分區圖，地方反彈聲浪不斷，就連綠營立委都承受龐大民意壓力。民進黨立委蔡易餘等19人上午舉行「國土計畫法展延重調整，再起步更穩固」記者會，主張為確保「國土計畫法」順利推行、促進各方理解，呼籲行政院適度調整時程，待充分溝通後再行上路。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，民進黨執政推行國土計畫法，要求實施、劃定一定時間的也是他們，結果現在自家立委站出來反對，「我想要請教民進黨政府，你們現在到底在演那一齣？你們執政的態度到底是什麼，先說清楚講明白。」

黃國昌指出，民進黨自家立委大動作站出來，集體反對行政部門實施國土計畫法，「我們看了真的是眼花撩亂，不知道民進黨現在是在演哪一齣」，不過可以確定執政的荒腔走板，單純就國土計畫法展露無遺。

另外，立法院新會期開議在即，預計下周舉行常設委員會召委選舉，國民黨團書記長林思銘昨天說，國民黨團將維持主體性，擬在各委員會都推出召委人選，「如果民眾黨團提出需求，雙方也可就召委席次進行磋商。」

黃國昌表示，各黨團都有其民主程序，民眾黨團已經做出決議，針對下個會期的優先法案等事項，「我們願意本於善意，先跟國民黨團溝通磋商」，國民黨團後天才會選出黨團幹部，還是要先尊重他們的民主程序，針對下個會期的預算跟重要法案，到時候再來約時間進行先行溝通。

有關召委選舉的部分，黃國昌則說，現階段還是要尊重國民黨團的民主程序，等到他們選出新任黨團幹部再來討論召委人選，否則現在根本沒有正式的溝通跟討論平台機制存在。

民進黨立委蔡易餘（前中）、林岱華（前左三）、劉建國（前右三）、許智傑（前右二）等十多位立委，上午在立法院舉行「國土計畫法展延調整再起步更穩固」記者會。記者黃義書／攝影
民進黨立委蔡易餘（前中）、林岱華（前左三）、劉建國（前右三）、許智傑（前右二）等十多位立委，上午在立法院舉行「國土計畫法展延調整再起步更穩固」記者會。記者黃義書／攝影

國土計畫法 民進黨 溝通

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