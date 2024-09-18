控藍營執政縣市妖魔化國土法 22名綠委要求再展延

國土計畫法預計明年上路，但爭議持續。民進黨立委蔡易餘等數十位立委今開記者會，呼籲行政院應先將國土法展延，調整再上路，更批地方政府辦說明會時威嚇農民，以致農民認為是妖法，盼能延後2至4年：其中立委陳冠廷更要求，要有完整配套，否則就該無限期暫緩。

記者會訴求，國土法因發展需求而起，2009年莫拉克颱風造成高雄小林村滅村，馬英九政府重提已歷16年的國土法，2014年時任行政院長江宜樺通過草案，最終在馬英九總統卸任期2016年5月起施行。

蔡易餘表示，截至本月16日新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市及台東縣9個地方政府未如期繳交功能分區圖，導致整體規畫進度嚴重延誤，除了苗栗是無黨籍外，其他都是國民黨，甚至還用假消息恐嚇人民，應該要再跟農民溝通，讓他們理解，共22名民進黨立委呼籲政院慎重考慮，展延上路時間。

立委劉建國則說，5月底已跟地方黨籍民代北上拜會行政院長卓榮泰，但地方政府開了數十場說明會，動用行政資源，卻讓農民都認為國土法是妖法，也因此質疑民進黨，藍營在馬英九時期通過法案時，若有質疑當初為何不講，現在才砲打中央，希望國土法可以先延後2至4年。

「只有一個要求，就是全面暫緩。」陳冠廷強調，國土法一方面要促進全國資源永續發展，但同時也要確保人文發展是穩固的，早期阿里山上有很多生活聚落，但因該計畫有部分土地會被畫作國寶區，有很多居民表達不滿，因此更該有完整討論，才能讓國土法配套更完善，不只嘉義縣，從彰化到屏東都有這樣需求，強調國土法要無限期暫緩實施。