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電價恐又要調漲 民眾黨要政府說清楚

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「政府能源配比一直跳票，一方面還要漲電價，應該能源政策說清楚！」民眾黨立委黃國昌18日召開記者會，呼籲行政院長卓榮泰應進行能源配比專案報告。他質疑，目前再生能源僅10%，賴政府說2026年要20%，該如何達成？同黨立委張啓楷也指出，政府過去已撥補台電3千億，卻持續漲電價，「惡性循環且難填補虧空」。

如何達成目標要說清楚

黃國昌表示，上個會期他曾詢問卓榮泰、經濟部與國發會官員，結果沒有人知道未來的能源配比。他強調，總統賴清德希望2026年再生能源達到20%、2030年30%，2050年60%等目標，但目前的再生能源僅10%，如何在2年大躍進10%？風力與太陽能等綠能各展比多少？卓榮泰內閣都應說清楚。

「民進黨政府把民眾當盤子嗎？」張啓楷也說，政府過去3年已經撥補台電3千億，但同時也漲了3次電價、平均每次11%，一直撥補的同時卻又一直漲價，但台電的虧損已經高達4348億元，這樣下去恐形成惡性循環，賴政府應該提出具體的新能源政策，避免現在錯誤的能源政策讓台電繼續虧損。

嚴格監督政府電費

張啓楷宣布，目前預計20日將開議，10月也將召開電價審議委員會，討論是否還要漲電價，希望行政部門在開議後、漲電價前先提能源配比專案報告，否則政府只是一直拿納稅人的錢，填補永遠填不完的財政黑洞。他也強調，政府今年電費竟然還從80億漲到101億，台電還要花4500萬做媒體宣傳，他們都會嚴格監督。

「NCC不能再有萬年委員了！」黃國昌也說，開議後還會設法提出主決議，要求行政院實施在上個會期通過的《通傳會組織法》修正，廢除NCC委員無限連任規定，目前行政院已施行日期由行政院定之，不願實施新法，讓代理主委翁柏宗可以無限連任，這是對立法院NCC委員人事權與立法的不尊重，且有違法疑慮。

記者詢問優先法案與藍營溝通狀況，黃國昌僅表示，需等到國民黨選出新的黨團三長再說，但確定會優先與國民黨團進行溝通。

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台電 電價 黃國昌

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