農民用地有疑慮 多綠委盼暫緩國土法

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「國土計畫讓土地變更困難，農民對變更用地的事有疑慮，應該暫緩實施！」民進黨罕見由22位立委聯合召開記者會，呼籲暫緩明年4月底實施的《國土計畫法》2到4年；劉建國不滿指出，農民擔心土底變更後就只能一輩子務農，且劃設過程充滿瑕疵，盼政府暫緩實施。但內政部長劉世芳接受媒體聯訪說，國土法10年前就公布，讓國土法如期上路是內政部依法行政最大目標。

前立委陳椒華則認為，《國土計畫法》是首度以國土安全為目標的土地利用法規，呼籲政府儘速實施，避免脆弱國土遭受人為加劇破壞。

民進黨立委包括蔡易餘、陳冠廷、何欣純、陳秀寶、陳素月、黃秀芳、劉建國、陳亭妃、郭國文、賴惠員、王定宇、邱議瑩、林岱樺、許智傑、黃捷、鍾佳濱、徐富癸、莊瑞雄與陳俊宇等人18日聯合呼籲行政院暫緩實施2025年4月30日上路的《國土計畫法》。

擔心農地永不變更

蔡易餘表示，《國土計畫法》將於2025年4月30日上路，但仍有9個縣市尚未繳交縣市的國土分區圖草案，而且很多農民針對土地變更有疑慮，擔心持有一般農業區與特殊農業區未來變成農1與農2用地時，權益會受損，「而且只能一輩子務農」。在溝通尚未完全下，希望能夠展延《國土計畫法》實施日期。

「還有9個地方政府尚未繳交國土分區圖！」陳秀寳不滿提到，包括新北、桃園、苗栗、台中、彰化、嘉義與台東等縣市都尚未提出分區圖，中央不應該貿然實施《國土計畫法》；同黨立委林岱樺也說，前農業部長陳吉仲與前政委張景森都說不要執行《國土計畫法》，若執行恐讓國家土地使用管理系統將陷入混亂。

藍委也希望暫緩

劉建國也說，以雲林為例，雲林縣政府現在辦理說明會時，就一直跟農民說土地權益恐因變更用地限縮，然後自己無能處理國土分區使用圖，然後自己又將大量農業用地改劃為農1，但比起其他地方的農1用地卻是減少，整個顯得相當混亂，因此希望能夠展延2到4年，讓國土計畫有更多討論。

不只民進黨立委，國民黨立委許宇甄也呼籲將《國土計畫法》施行日期「展延兩年」，讓農業縣市有更長的時間準備，並有充足時間跟民眾說明溝通。農業部應針對受限制且有實際耕作的農地給予對地補償，每公頃10萬元。

環團盼減少土地破壞

但環團如監督施政聯盟召集人陳椒華曾指出，《國土計畫法》是首度以國土安全為目標的土地利用法規，得以重新檢討當前產業嚴重剝削資源、土地無法永續發展，進而威脅人民生存的嚴峻問題，特別是氣候變遷又地震頻仍的現在，更不應繼續放任脆弱國土遭受人為加劇破壞，我國上下必須極力推進，按法定時程上路。

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