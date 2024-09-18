立法院後天開議 電價專案報告無共識

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】立法委員20日正式開始上班！立法院長韓國瑜18日主持朝野協商，3黨達成共識確定20日開議，循例當日進行行政院長施政報告並備詢，藍綠黨團各推派3人、民眾黨團1人進行質詢。不過民眾黨團希望23日加開會議進行電價專案報告，國民黨團支持、但民進黨團反對下，此案並未達成共識。

20日召開院會

韓國瑜在會議開始前，還特別跟在場立委笑說，小時候暑假開學，第一天都是懶洋洋的，老師要說專心大家才會專心，現在自己要跟大家說，「專心！」他也宣布初步協商結論：



第一，各黨團共識原則上20日開議，循例進行行政院長施政報告；



第二，18日協商的主題是開議日；



第三，大家所提出專案報告和加開院會事宜，在第一次院會（20日）用議程草案送院會處理。

國民黨團書記長林思銘表示同意，但民眾黨團總召黃國昌說，20日開議民眾黨團沒問題，但希望下週一、週二（23、24日）來舉行一次會，23日針對電價和能源配比、電價政策來進行專案報告，週二再進行施政報告並備質詢，而20日則處理報告事項和討論事項。

藍白盼電價專案報告

但民進黨團幹事長吳思瑤指出，民進黨團也支持20日開議並進行施政總質詢。對於電價專報，過去的慣例是開議日進行施政總質詢，而下一次的會議進行總預算詢答，三大預算案其中一個是台電希望追加1000億預算，是否能合併能源政策和電價調整專報，在同一個主題來進行。

但黃國昌不願接受，在協商無果下，韓國瑜宣布休息5分鐘，並指出根據3黨幹部發言，20日開議大家都沒意見，民眾黨團希望23、24日加開院會，但藍綠黨團盼20日開議並進行施政報告。因此初步結論就是各黨團共識原則上20日開議，循例進行施政報告。

19日決定院會程序

不過林思銘指出，民眾黨團請卓榮泰來做專案報告是有必要的，因此支持23日加開院會請院長來做電價專報，台電撥補1000億和專報聚焦的能源配比和電價調整議題是不一樣；但吳思瑤認為，台電預算與跟專案報告併一起當然是更有效率，連召委都要有作業時間，所以裁示25日選舉，「有那麼急迫嗎？」

最終三黨在此議題討論超過1個小時沒有共識，韓國瑜隨後宣佈協商破裂，19日立院將先開談話會，處理20日院會的程序。

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