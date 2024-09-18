白想要藍禮讓召委 吳思瑤：只為挾怨報復、政治操作

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案遭羈押禁見，立法院新會期將開議，藍白合作將更緊密，傳出民眾黨希望國民黨禮讓司法法制委員會召委。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，藍白在弊案都採取藍白合，若藍白合產生新的召委，卻只為了讓民眾黨遂行在委員會挾怨報復，或利用排案權力鬥臭司法的政治操作，不是人民期待的國會表現。

吳思瑤指出，新會期生態氛圍非常險峻，民進黨團已經有預期，也做好準備，藍白在弊案採取藍白合作，結果涉案者都是藍白政治工作者，未來藍白在國會議題攻防合作會越緊密，民進黨團處變不驚，歷經上會期驚心動魄、諸多國會亂象，社會民意給民進黨團最大支持，就算藍白合贏了表決、輸了論述，這是真的輸贏嗎？

新會期，民眾黨希望國民黨禮讓司法法制委員會召委，吳思瑤說，司法法制委員會一定是本會期重中之重，民眾黨磨刀霍霍，針對柯文哲涉案所連帶引發操作司法議題，都是為了柯文哲脫罪鬥臭司法，民眾黨立委黃國昌已經預告，優先法案跟刪預算都是劍指司法院跟法務部。

吳思瑤表示，不管召委藍白是不是合作，希望召委優先排案基於民生需求、福國利民的立場，如果藍白合產生新召委，只為了遂行民眾黨在司法法制委員會質詢台上挾怨報復，這不是人民期待的國會表現，希望召委排案不要為了報復而報復，把立法院淪為民眾黨政治操作場域。

針對柯文哲涉入京華城弊案，傳出檢方查出柯文哲不明金流，吳思瑤說，所有涉案者要清楚交代金流，柯文哲作為總統候選人，選前最後一兩個月密集大筆政治獻金匯入，高達93％是個人捐款，且近２億元是匿名捐款，對正常政治獻金難以想像。