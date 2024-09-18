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卜睿哲籲綠表明無意追求獨立 李彥秀：戳破了國王新衣

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委李彥秀表示，卜睿哲的文章戳破了國王的新衣，盼賴清德總統檢討。圖／聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀表示，卜睿哲的文章戳破了國王的新衣，盼賴清德總統檢討。圖／聯合報系資料照

美國在台協會前主席卜睿哲16日發表文章，強調美台雙方都應該盡力避免讓中共領導人認為戰爭是「唯一」選項，特別是執政的民進黨必須表明「無意追求法理獨立」。國民黨立委李彥秀表示，卜睿哲的文章戳破了國王的新衣，盼賴清德總統檢討。

李彥秀表示，卜睿哲（Richard Bush）的文章提醒賴清德政府兩個重要的關鍵「『不屈服』、『不冒進』是維持台海和平穩定現狀的關鍵」、「搞好內政，多與美方溝通，切莫追求法理台獨引發爭端」。

李彥秀指出，卜睿哲長期關注台美關係的發展，實務與學養俱佳，也有極大的影響力，相當程度代表美方部分人士，對賴清德政府執政百日來的擔憂與提醒。

李彥秀說，民進黨台獨黨綱，以及賴清德長期台獨立場，仍是台美關係與兩岸關係最大的變數，特別是將「法理台獨」文件化，看似累積民進黨與賴清德政治鬥爭籌碼，實際上卻是將台灣人民的利益與安全放到刀俎之下，「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」代表的是當家不鬧事，賴清德要避免成為兩岸與國際上的「麻煩製造者」。

李彥秀認為，卜睿哲的文章，戳破了國王的新衣，賴清德與民進黨聽來肯定不開心，但「良藥苦口、忠言逆耳」，當前退輔會副主委李文忠都提醒民進黨「調整『逢中必反』的基調，避免與中國民族主義對撞，共同穩定台海形勢。」顯然賴清德真的要深自檢討，作為中華民國總統的責任與義務。

卜睿哲 李彥秀 賴清德

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