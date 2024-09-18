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民眾黨團嗆要漲電價先來報告 要求卓榮泰報告電價政策

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委林憶君（左起）、麥玉珍、黃珊珊、黃國昌、林國成、張啓楷上午舉行「要漲電價，先來報告！」記者會。記者黃義書／攝影
民眾黨立委林憶君（左起）、麥玉珍、黃珊珊、黃國昌、林國成、張啓楷上午舉行「要漲電價，先來報告！」記者會。記者黃義書／攝影

立法院新會期開議在即，民眾黨團總召黃國昌今天說，有幾件事情必須優先處理，包括行政院立即公布國家傳播通訊委員會（NCC）組織法修正案，還有針對台灣參與國際組織工作進度、賴政府能源配比及電價政策，邀請行政院長卓榮泰進行專案報告。

民眾黨立法院黨團上午舉行「要漲電價，先來報告！」記者會，黃國昌指出，民眾黨團長期呼籲即早開議，有幾項事情必須優先加以處理，包括過去這段時間，很多國家透過不同方式，聲援台灣參與國際組織，當中也包括聯合國2758號決議，民眾黨團都要表達感謝。

黃國昌表示，立法院朝野政黨除了團結一致對外、積極爭取有意義地參與各種國際組織，打開中華民國台灣的國際參與空間，針對參與各種國際組織的進度、策略、方式與實際進展，行政部門的態度到底是什麼，也有必要向全體國人說清楚講明白，而不是繼續出一張嘴巴做大內宣。

黃國昌再指，針對台電公司龐大的財務黑洞，今年才剛調漲電價，10月繼續蠢蠢欲動，台電的經營方針跟賴政府的能源政策，兩者之間息息相關，政府錯誤的能源政策，結果竟然是全民受害，民眾黨團要求卓榮泰提出專案報告，分別就能源制策、能源配比及電價政策說明清楚。

黃國昌提及，他在上個會期的施政總質詢，公開請教卓榮泰能源政策，沒想到行政院長、經濟部次長及國發會主委一問三不知，通通不知道，顯然目前的能源政策只剩下口號，沒有計劃、路徑與具體作為，完全就是透過口號治國，沒有辦法處理台灣的能源問題，更沒有辦法解決民生經濟。

黃國昌批評，賴政府只會喊口號畫大餅，完全沒有打算要負責任，既然這件事情如此重要，政府是否要繼續調漲電價，卓內閣的立場到底是什麼，現在就跟大家說清楚講明白，「上一次被死當，這一次來補考。」

民眾黨立委張啓楷質疑，政府把台灣人民當盤子、待宰的肥羊，過去三年撥補台電3000億元，結果電費連三漲、調幅超過30％，難道這是惡性循環，政府一直撥補漲價，結果洞越補越大，一頭牛被剝了好幾層皮，「現在是萬聖節嗎？不給糖就搗蛋嗎？」

黃國昌說，民眾黨團會在開議當天提出主決議，卓榮泰目無法紀、踐踏法治國的原則，透過行政院的恣意濫權，打造綠媒小弟、NCC代理主委翁柏宗為萬年主委，立法院早在上個會期通過NCC組織法，刪除延任條款進行限制，翁柏宗連擔任NCC委員的資格都沒有。

黃國昌批評，行政院堅決可以決定施行日期，然而上次修法根本沒有動到這個部分，依照立法院的修法意旨，翁柏宗的延任就是違法，現在違法的代理主委，再加上3位NCC委員，行政院只要堅持用舊法，未來就可以無限期延任，行政院長帶頭違法濫權至此，簡直令人不可置信。

民眾黨 行政院 黃國昌

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