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逆轉！牛煦庭退出內政委員會召委選舉 禮讓徐欣瑩
國民黨立法院黨團召委人選受到關注，日前傳出內政委員會召委將由國民黨立委牛煦庭擔任，不過近日情勢出現大轉變。據了解，國民黨立委徐欣瑩前天決定加入召委競爭行列，牛煦庭與徐欣瑩不希望破壞黨內和諧，今日上午相約當面協調，最後牛煦庭決定退讓給徐欣瑩，並送出推薦書。
據悉，牛煦庭早早表態要參選內政委員會召委，外界也多認為牛應該能順利當選。不過，徐欣瑩在前天突然傳出有意與牛競爭，情況變得複雜。不過牛煦庭希望維持黨內和諧，所以牛、徐兩人便相約今日見面協商，希望可以達成共識。經過溝通，牛煦庭決定讓給徐欣瑩。
牛煦庭證實，徐欣瑩特別來拜託溝通，基於尊重資深原則，加上議題上大家目標也都一致，不影響他們關切題目的進度，因此決定成全支持徐欣瑩擔任第二會期召委，並已送出推薦書。
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