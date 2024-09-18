逆轉！牛煦庭退出內政委員會召委選舉 禮讓徐欣瑩

國民黨立法院黨團召委人選受到關注，日前傳出內政委員會召委將由國民黨立委牛煦庭擔任，不過近日情勢出現大轉變。據了解，國民黨立委徐欣瑩前天決定加入召委競爭行列，牛煦庭與徐欣瑩不希望破壞黨內和諧，今日上午相約當面協調，最後牛煦庭決定退讓給徐欣瑩，並送出推薦書。

據悉，牛煦庭早早表態要參選內政委員會召委，外界也多認為牛應該能順利當選。不過，徐欣瑩在前天突然傳出有意與牛競爭，情況變得複雜。不過牛煦庭希望維持黨內和諧，所以牛、徐兩人便相約今日見面協商，希望可以達成共識。經過溝通，牛煦庭決定讓給徐欣瑩。