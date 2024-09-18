立院20日開議協商破局 韓國瑜宣布明日開談話會

立法院能順利20日開議？立法院長韓國瑜今日就立法院開議日召集黨團協商，不過因民進黨立法院黨團主張27日邀請行政團隊進行中央政府總預算報告並備質詢，卻未被納入協商結論，因此不願簽署。韓國瑜宣布協商破裂，明日召開談話會處理。

國民黨立法院黨團書記長林思銘表示希望趕快開會，20日開議，開議同時請行政院長卓榮泰來做施政報告並進行總質詢。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌提案，23日加開院會，邀請卓榮泰就我國電價政策、能源配比等進行專案報告。民眾黨支持20日開議。

民進黨團幹事長吳思瑤說，民進黨也支持20日開議，循往例是施政總質詢為開議當日進行，同時應循例於下次會議日（27日）進行總預算詢答，此會期有三大預算案需進行詢答。關於民眾黨提案專報，三大預算案中有一個是撥補台電一千億追加減預算案，是否應併同處理？她提到上會期三黨有共識，修法電業法第49條，擴大民間、專家和學者代表，強化電價審議委員會的公正，電價調整回歸專業，且當時通過附帶決議是民眾黨團提出會議記錄要於兩周內公告，經濟部、台電依立院要求做相關調整。

國民黨團總召傅崐萁說，中秋節剛過，月圓人團圓，氣氛還是好一點，民眾黨希望23日專報能源跟電價部分，要讓人民有知的權利。20日開議是大家有共識，請卓榮泰進行施政報告，到目前為止協商都沒有感覺要杯葛閣揆上台，這是非常好的訊息。23日沒有任何議程，加開專報對整個議程沒有影響，也讓民眾有更多了解，10月是否要漲電價，為何要補助台電，能源配比是否失當，這個部分大家好商量，讓這個會期大家一團和氣，不要太堅持。

韓國瑜嘗試做出協商結論，20日開議，每周五與次周二視為一次院會，國是論壇及臨時提案循往例處理，第1次會議議事日程以草案逕送院會處理。有關23日加開院會，併同第1次會議議程草案，依黨團提出進行處理。20日上午10時邀請卓榮泰率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢，報告後進行政黨質詢，國民黨團推派3人，民進黨團推派3人，民眾黨團推派1人，質詢順序依國民黨、民眾黨、民進黨順序輪流交叉進行，有關質詢期間的順序及人數，均依例授權議事處辦理，當次會議不處理臨時提案、國是論壇。

黃國昌則認為，能源配比、電價政策跟撥補台電追加預算等，這是兩個不同層次的事情，尊重民進黨看法但不同意。他同意協商結論，真無法達成共識，就定個時間開談話會，各自依照立場處理。

吳思瑤抗議，民進黨團建議沒有被落在文字中，27日進行總預算詢答，意見沒法被聽見採納嗎？兩黨有反對27日進行總預算詢答嗎？如果這樣，為何不落在結論？訴求沒有被正視。

林思銘說，今天就是討論開議日，如果民進黨是期待27日處理預算案專報，可在今天的協商結論中按照議事程序走，怎麼會要加？黃國昌僅回，不在今日協商範圍中。民進黨團副幹事長洪申翰說，23日加開院會也不在範圍內，那為何要討論？邏輯要一致。

由於協商結論，民進黨團堅持23日專報要與撥補台電預算案併同一起，以及27日循例為總預算報告及詢答，堅不簽署協商結論，韓國瑜表示，無法達成共識，協商不成功，明天各黨團開談話會。

此外，吳思瑤也提臨時動議，要求立法院朝野黨團就「聯大2758號決議案不涉台灣主權」發表聯合聲明，不過韓國瑜及與會的國民黨團、民眾黨團幹部逕行離場，並未處理。