評黎巴嫩爆炸案翻車？王浩宇「再用中國手機」說法惹議

黎巴嫩武裝組織真主黨成員使用俗稱「B.B.Call」的呼叫器集體爆炸，釀大量傷亡；民進黨桃園市前議員王浩宇今在臉書敘述事件並稱「再用中國手機呀」，但由於呼叫器是台灣品牌，引發網友議論「翻車實況」。對此，王浩宇解釋自己想表達的是對岸有可能用同樣方式攻擊台灣。

據外媒報導，事情發生在黎巴嫩當地時間17日下午，爆炸至少造成9死、3000傷，人數隨救援行動持續增加；外傳爆炸的呼叫器製造商是台灣「金阿波羅股份有限公司」，但該公司上午回應呼叫器是授權國外廠商生產，設計與生產都與公司無關。

王浩宇今凌晨在臉書貼文「再用中國手機呀」，指「黎巴嫩BB Call遭控全國集體爆炸！超過3000受傷、多人死亡」，但由於後來證實是台灣品牌，內容被質疑「翻車實況」；有網友認為王浩宇在蹭熱度，稱「明明就查出是台灣製，浩宇怎麼這麼常鬧笑話」、「難怪被罷免」等語，王也回「那中國是不是以後也有可能用這種方式攻擊我們」。

王浩宇今天上午10時許再發文，強調他的意思是大陸以後是有可能用這種同樣的方式來攻擊台灣，以色列能，大陸也一定能。而且外媒報導都顯示，雖然是台灣製造，但是過程中已經遭到改造，以色列用這種方式癱瘓真主黨。