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暌違5年！廈門踩線團終於來金 府會首長碼頭迎賓

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
廈門旅遊協會踩線團今天中午抵達金門，金門議長洪允典（中）與副縣長李文良（左）等人特別到碼頭迎接，希望他們此行有好的印象。記者蔡家蓁／攝影
廈門旅遊協會踩線團今天中午抵達金門，金門議長洪允典（中）與副縣長李文良（左）等人特別到碼頭迎接，希望他們此行有好的印象。記者蔡家蓁／攝影

在金門縣政府及在地旅遊業者的邀請下，廈門旅遊協會踩線團今天中午抵達金門，金門縣副縣長李文良表示，對金門觀光量能及表現，深具信心，相信踩線團一定會對金門旅遊能量留下好的印象，他也透露，目前首發團已經提出申請，預計20多人，大概22日就會成行，希望在兩岸政府支持下，審查程序能夠盡快完成，讓我們可以來迎接首發團的到來。

「廈門旅遊協會踩線團」在今日上午10點半從廈門五通碼頭搭乘小三通船班抵達金門水頭，縣府特別在船邊安排大鼓及舞獅表演，鑼鼓喧天，喜迎旅遊踩線團。包括李文良、縣府觀光處長許績鑫、金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信與金門縣議會議長洪允典也率多位議員親自前往水頭碼頭迎接，歡迎踩線團的到來。

據了解，踩線團原本由廈門市旅遊協會會長陳麗霜率團，可是陳另有要公，改由秘書長林峰率領，成員共有13人，皆廈門地區重點組團社幹部，展開為期三天兩夜的金門考察與旅遊交流。

李文良表示，疫情解封後，國人多數選擇出國旅遊，進而影響國內旅遊人次，金門觀光業者盼望開放大陸遊客來金旅遊後，可帶動在地觀光產業發展，進而活絡金門整體經濟發展。

廈門市旅遊協會踩線團，抵金首站前往金城水頭聚落，除了考察閩南古厝建築群外，亦感受昔日金門先民出洋衣錦還鄉的榮光，包括得月樓及金水小學等；接著前往金門在地特產業者參訪；中午用餐後將前往金湖飯店辦理入住，下午並在昇恆昌金湖飯店與金門縣旅行商業同業公會業者進行交流會談。

另二日行程為前往金沙田浦水庫、山后民俗文化村、沙美摩洛哥、陳景蘭洋樓、慈湖三角堡等知名景點參訪或名店踩點，以及經由金門大橋前往小金門，感受大小金門風光美景。

縣府觀光處指出，金門縣政府與業者日前已進行多次協調，除重申旅客入境相關規範外，也就業者觀光旅遊品質的提升進行討論，力求陸客來金旅遊賓主盡歡。考量恢復陸客來金旅遊在即，為促進疫後金門旅遊商機及開拓觀光客源，期透過活動結合旅遊模式，帶動更多陸客經金廈小三通來金門旅遊，為金門觀光產業與在地經濟的復甦，注入一股活水。

在金門縣政府及在地旅遊業者的邀請下，廈門旅遊協會踩線團今天中午抵達金門，金門議長洪允典（中）與副縣長李文良（左）等人到碼頭迎接。記者蔡家蓁／攝影
在金門縣政府及在地旅遊業者的邀請下，廈門旅遊協會踩線團今天中午抵達金門，金門議長洪允典（中）與副縣長李文良（左）等人到碼頭迎接。記者蔡家蓁／攝影
廈門旅遊協會踩線團今天中午抵達金門，金門議長洪允典特別偕同過半的議員到場迎接，也表示這是議會同仁大家共同努力的成果。記者蔡家蓁／攝影
廈門旅遊協會踩線團今天中午抵達金門，金門議長洪允典特別偕同過半的議員到場迎接，也表示這是議會同仁大家共同努力的成果。記者蔡家蓁／攝影
在金門縣政府及在地旅遊業者的邀請下，廈門旅遊協會踩線團今天中午抵達金門，縣府安排舞獅與大鼓陣迎接。記者蔡家蓁／攝影
在金門縣政府及在地旅遊業者的邀請下，廈門旅遊協會踩線團今天中午抵達金門，縣府安排舞獅與大鼓陣迎接。記者蔡家蓁／攝影

廈門 金門大橋 陸客

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