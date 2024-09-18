北市人口恐再跌至250萬以下該如何救少子？ 蔣萬安：涉層面廣
台北市人口好不容易市長蔣萬安上任後、去年5月回升至250萬以上，得設第三副市長，不過去年底達251萬1886人後，人口又持續下降，最快月底、10月人口恐又跌破250萬以下。蔣萬安今天被問如何救少子，蔣說，人口議題涉及層面廣，會邀專家學者討論並提供建議。
蔣萬安今天將主持人口對策委員會議，蔣坦言，人口的議題確實它牽扯的層面很廣，不管是少子化、高齡化的趨勢，市府在透過人口對策委員會不斷的討論，也都會提出相對應的對策。
蔣萬安說，所以今天的會議會特別針對如何打造比如像友善育兒職場，以及樂齡的相關措施，當然也很重要是，怎麼樣能夠針對年輕族群在台北市願意來到這裡，並留下來工作、居住，打造一個更宜居的環境，市府都會很深入的討論。
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