立院將開議 民眾黨團提案邀卓榮泰專案報告電價政策

立法院新會期將開議，民眾黨團總召黃國昌今天說，台電財務黑洞龐大，與政府能源政策息息相關，將提案邀行政院長卓榮泰專案報告能源配比及電價政策，以及報告台灣參與國際組織的工作進度。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會。黃國昌說，開議後有幾個重要事項要加以處理。第一，近期有很多國家的國會透過各種方式，對台灣國際參與提出聲援，也對聯合國2758號決議沒有要封殺台灣國際參與空間表達看法，對各國的支持要表示感謝。

黃國昌表示，立法院除團結一致對外，積極爭取參與國際組織外，針對行政部門參與各種國際組織的工作進度、方式、策略、實際進展為何，要跟民眾說清楚講明白。因此會提案邀卓榮泰專案報告參與國際組織的工作進度，而不是只有出一張嘴、大內宣。

黃國昌指出，第二，台電龐大財務黑洞，今年才剛調漲電價，10月電價調整又蠢蠢欲動；台電經營跟賴政府能源政策息息相關，不能讓錯誤的能源政策結果是全民受害，黨團將提案要求卓榮泰必須就能源配比及電價政策進行專案報告。

黃國昌說，賴政府能源政策只剩口號、沒有計畫，口號治國沒辦法處理台灣能源問題。前總統蔡英文2025年再生能源占比20%確定跳票，總統賴清德說要在2026年達標，甚至說2030年再生能源達到27%到30%、2050年要到60%到70%，請問路徑是什麼，否則又是另一張芭樂票，繼續推託找藉口。

黃國昌表示，第三，開議當天會提出主決議，要求行政院立即公布施行立法院在7月16日三讀修正通過的國家通訊傳播委員會組織法。行政院長目無法紀，行政院恣意濫權，要將翁柏宗打造成萬年代理主委，帶頭違法濫權，不可置信。

另外，媒體詢問，新會期優先法案是否藍白合。黃國昌說，願意本於善意先跟國民黨團溝通、磋商，不過要等國民黨團三長確定後，會另外再約時間，正式針對下個會期預算、法案等重要事項，先行溝通。

至於下週立法院各常設委員會召委選舉的投票意向，黃國昌表示，等國民黨團新的黨團幹部出來後再討論。