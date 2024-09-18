小草辦祈福會找法師、道士 綠委酸要相信法院而非法會
民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案遭羈押禁見，台中小草昨天替柯文哲舉辦「中秋祈福點燈會」，邀請道士、牧師到場祈福。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民眾黨最重要課題是要回歸司法領域說明事實，讓真相釐清，應該要相信司法、法院，不是相信法師、法會。
吳思瑤指出，民眾黨一連串活動規劃，不敢恭維跟想像，像是要辦路跑，稱參賽者是堂口生物；昨天前立委蔡壁如找法師、道士舉辦中秋節活動，搞得像法會，到底民眾黨是堂口組織還是宗教團體。
吳思瑤表示，民眾黨現在最重要課題是要回歸司法領域，說明事實讓真相釐清，面對柯文哲涉弊案，應該要相信司法、法院，不是相信法師、法院。
吳思瑤說，尊重民眾黨操作，但整起事件造成社會很多紛擾，也耗損了很多社會資源，應該要回歸司法，把真相說清楚才是正道、正辦。
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