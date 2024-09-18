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國民黨民調拆樑聲勢跌 謝國樑：情勢仍緊張最怕不投票

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑今天上午出席21日要舉辦的老鷹嘉年華遊行的記者會，針對罷免案國民黨內參民調受訪。記者游明煌／攝影
謝國樑今天上午出席21日要舉辦的老鷹嘉年華遊行的記者會，針對罷免案國民黨內參民調受訪。記者游明煌／攝影

罷樑倒數計時剩不到一個月，國民黨最新內參民調，會出來投票的民眾中，不同意罷免比同意多出一倍。基隆市長謝國樑今天對此回應，這代表基隆大部分市民不太同意罷免案，但卻執意要進行，但他最怕的市民不出來投票，對投票結果會產生極大不穩定性，這也是他未來要努力的方向。

謝國樑今天上午出席21日要舉辦的老鷹嘉年華遊行的記者會，針對罷免案國民黨內參民調受訪，他說，到現在民眾慢慢愈來愈理解罷免案的不正當性和不認同，愈來愈多民眾會希望出來投票，但投的是不同意票，就如同國民黨內參民調，會出來投票的民眾裡面，不同意罷免40%，比同意罷免20%多出一倍，這代表什麼意思，就是基隆大部分市民不太同意罷免案，但卻執意要進行，且已經要進入投票階段。

謝國樑表示，他只能說，會繼續把他的工作做好，這是基隆74年民主投票史以來，第一次罷免投票，既然已經成案，也要投票了，就希望把民眾的意願展現出來。但最怕的是不投票，因為不投票的民眾裡面，不同意的占更多，對投票結果會產生極大不穩定性，這也是他未來要努力的方向。

謝國樑並說，現在的罷免如果情況不好的話，民進黨的朋友們會否傾巢而出，這一點他們可能要再思考。民進黨曾經有罷免的聲音，但是在過去順風順水的情況，如果民進黨主張這是公民團體發起，和民進黨一點關係都沒有，繼續這樣的論述的話，有可能最後就不出來。

謝國樑指出，對於未來幾周，他謹慎以對，不能說恐慌，但還是很緊張，要努力把不同意票催出來。拆樑團體有其自己的說法，他就是要繼續努力，因為這場罷免投票結果，關係到全國明年的大罷免潮，頻繁的罷免當然不好，希望基隆是台灣的最後一次罷免投票。

根據國民黨內參民調，九月數據當中，有43.9%基隆市民不同意罷免謝國樑，同意票則有27.3%，無意見或未有想法的民眾則為28.7%。

謝國樑今天上午出席21日要舉辦的老鷹嘉年華遊行的記者會，針對罷免案國民黨內參民調受訪。記者游明煌／攝影
謝國樑今天上午出席21日要舉辦的老鷹嘉年華遊行的記者會，針對罷免案國民黨內參民調受訪。記者游明煌／攝影

投票 罷免

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