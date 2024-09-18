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反對中國扭曲2758號決議 民進黨邀藍白立委向國際發聲

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
民進黨立委邱議瑩（左起）、林楚茵、沈伯洋，上午在立法院舉行「反對中國扭曲聯合國2758號決議」記者會，呼籲立法院朝野為台灣發聲，邀請國民黨與民眾黨立委一同連署。記者黃義書／攝影
民進黨立委邱議瑩（左起）、林楚茵、沈伯洋，上午在立法院舉行「反對中國扭曲聯合國2758號決議」記者會，呼籲立法院朝野為台灣發聲，邀請國民黨與民眾黨立委一同連署。記者黃義書／攝影

民進黨立委邱議瑩、林楚茵、沈伯洋上午在立法院舉行「反對中國扭曲聯合國2758號決議」記者會，呼籲立法院朝野為台灣發聲，邀請國民黨與民眾黨立委一同連署。

邱議瑩就連署書內容表示，美國聯邦眾議院於2023年7月無異議通過「台灣國際團結法案」 ，強調2758號決議文未處理台灣及其人民在聯合國或相關組織代表權議題，也沒有對中華人民共和國和台灣的關係採取立場、或包括台灣主權的聲明。澳洲聯邦國會、荷蘭國會眾議院也通過動議，指2758號決議文並未決定中華人民共和國對台灣擁有主權，也未排除台灣參與國際組織。

民進黨團表示邀請國民黨、民眾黨立委一同為台灣發聲，站穩台灣的立場，公開宣示聯合國大會第2758號決議文與台灣主權、國際地位無關。台灣拒絕中國任何違背事實與公義的操弄，期待立法院無分朝野，攜手共為台灣之利益、前途發聲，瓦解中國分化、挑撥的惡行。

民進黨立委邱議瑩（左起）、林楚茵、沈伯洋，上午在立法院舉行「反對中國扭曲聯合國2758號決議」記者會，呼籲立法院朝野為台灣發聲，邀請國民黨與民眾黨立委一同連署。記者黃義書／攝影
民進黨立委邱議瑩（左起）、林楚茵、沈伯洋，上午在立法院舉行「反對中國扭曲聯合國2758號決議」記者會，呼籲立法院朝野為台灣發聲，邀請國民黨與民眾黨立委一同連署。記者黃義書／攝影

民眾黨 立法院 聯合國

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