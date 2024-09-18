反對中國扭曲2758號決議 民進黨邀藍白立委向國際發聲

民進黨立委邱議瑩、林楚茵、沈伯洋上午在立法院舉行「反對中國扭曲聯合國2758號決議」記者會，呼籲立法院朝野為台灣發聲，邀請國民黨與民眾黨立委一同連署。

邱議瑩就連署書內容表示，美國聯邦眾議院於2023年7月無異議通過「台灣國際團結法案」 ，強調2758號決議文未處理台灣及其人民在聯合國或相關組織代表權議題，也沒有對中華人民共和國和台灣的關係採取立場、或包括台灣主權的聲明。澳洲聯邦國會、荷蘭國會眾議院也通過動議，指2758號決議文並未決定中華人民共和國對台灣擁有主權，也未排除台灣參與國際組織。