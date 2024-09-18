死刑若遭解釋違憲 藍營擬封殺主張廢死大法官被提名人

「廢死釋憲案」將在本月20日宣判最終結果，藍營預期，多數現任大法官廢死立場鮮明，恐做成廢死結論。國民黨立委表示，一旦大法官宣判死刑違憲，台灣多數民意絕不可能接受，因此，他們也不可能讓主張廢死的大法官被提名人過關。

本次提名的大法官人選中，包括張文貞、何賴傑、陳運財、廖福特都被國民黨點名曾針對「廢除死刑」有過相關發言紀錄。

國民黨立委王鴻薇表示，如果大法官宣判死刑違憲的話，不僅他們完全不能接受，台灣民意也不可能接受。目前提名的7位大法官有6位贊成廢死，就算這些人想要闖關，刻意隱藏廢死主張，他們不接受，也不可能讓這些人過關。至於是否包裹式退件，還需經黨團大會決議，以及尊重民眾黨團的意見。

國民黨立委賴士葆表示，大法官沒有民意基礎，一旦做出違反絕大多數民意的宣判，這樣他們會對大法官有很大的疑慮，當然也會影響到接下來的大法官審查，後續仍需黨團大會討論，但他個人會否決支持廢死的大法官被提名人。

國民黨立委翁曉玲則說，大法官對於死刑的憲法解釋，對我國法律制度有很大的影響，也涉及到人民的法律情感，所以大法官當天會作什麼樣的宣判，大家拭目以待，但仍希望大法官能夠尊重民意，因為台灣有八成左右的民意，認為有維持死刑的必要，主要是大家認為死刑具有嚇阻犯罪的功能。

翁曉玲呼籲，當大法官檢驗現行法律有沒有違反憲法時，應該要尊重制憲意旨，以及不能夠背離人民的情感太遠，所以適不適合由大法官代替民意來決定是否廢死，大法官恐要慎思。至於宣判結果是否影響大法官人事案的審查，她認為，死刑宣判跟大法官審查應該要分開來看，賴政府提名的大法官不管是在學術上，還是政治性上，都引發很多爭議，要好好把關。

國民黨表示，不同機構執行的歷次民調都顯示，高達八成以上民眾不贊同廢除死刑，顯示台灣民眾反對廢除死刑具有穩定、高度共識，憲法法庭應審慎採用作為審判重要參考。不論這次大法官是否會維持死刑合憲，賴清德總統所提名的大法官，更是用人唯親、民進黨色彩十足，民進黨執行廢死的意志，恐仍會以分階段的方式，不顧民意反對，逐步推進。

國民黨強調，廢除死刑是立法工作，更是政治問題，賴清德身為民選總統，應該明確表態，而不是用尊重釋憲結果，一筆帶過。