快訊

更新注意！iPad Pro陷iPadOS 18升級「死機變磚」災情 網曝蘋果直營店即刻救援

爆炸呼叫器台灣製造？業主否認，但網友瘋狂洗版「消滅真主黨」

京華城建照疑先上車後補票 簡舒培秀證據：建管處9月就核准

聽新聞
0:00 / 0:00

死刑若遭解釋違憲 藍營擬封殺主張廢死大法官被提名人

聯合報／ 記者王千豪鄭媁／台北即時報導
「廢死釋憲案」將在本月20日宣判最終結果，藍營預期，多數現任大法官廢死立場鮮明，恐做成廢死結論。圖／聯合報系資料照片
「廢死釋憲案」將在本月20日宣判最終結果，藍營預期，多數現任大法官廢死立場鮮明，恐做成廢死結論。圖／聯合報系資料照片

廢死釋憲案」將在本月20日宣判最終結果，藍營預期，多數現任大法官廢死立場鮮明，恐做成廢死結論。國民黨立委表示，一旦大法官宣判死刑違憲，台灣多數民意絕不可能接受，因此，他們也不可能讓主張廢死的大法官被提名人過關。

本次提名的大法官人選中，包括張文貞、何賴傑、陳運財、廖福特都被國民黨點名曾針對「廢除死刑」有過相關發言紀錄。

國民黨立委王鴻薇表示，如果大法官宣判死刑違憲的話，不僅他們完全不能接受，台灣民意也不可能接受。目前提名的7位大法官有6位贊成廢死，就算這些人想要闖關，刻意隱藏廢死主張，他們不接受，也不可能讓這些人過關。至於是否包裹式退件，還需經黨團大會決議，以及尊重民眾黨團的意見。

國民黨立委賴士葆表示，大法官沒有民意基礎，一旦做出違反絕大多數民意的宣判，這樣他們會對大法官有很大的疑慮，當然也會影響到接下來的大法官審查，後續仍需黨團大會討論，但他個人會否決支持廢死的大法官被提名人。

國民黨立委翁曉玲則說，大法官對於死刑的憲法解釋，對我國法律制度有很大的影響，也涉及到人民的法律情感，所以大法官當天會作什麼樣的宣判，大家拭目以待，但仍希望大法官能夠尊重民意，因為台灣有八成左右的民意，認為有維持死刑的必要，主要是大家認為死刑具有嚇阻犯罪的功能。

翁曉玲呼籲，當大法官檢驗現行法律有沒有違反憲法時，應該要尊重制憲意旨，以及不能夠背離人民的情感太遠，所以適不適合由大法官代替民意來決定是否廢死，大法官恐要慎思。至於宣判結果是否影響大法官人事案的審查，她認為，死刑宣判跟大法官審查應該要分開來看，賴政府提名的大法官不管是在學術上，還是政治性上，都引發很多爭議，要好好把關。

國民黨表示，不同機構執行的歷次民調都顯示，高達八成以上民眾不贊同廢除死刑，顯示台灣民眾反對廢除死刑具有穩定、高度共識，憲法法庭應審慎採用作為審判重要參考。不論這次大法官是否會維持死刑合憲，賴清德總統所提名的大法官，更是用人唯親、民進黨色彩十足，民進黨執行廢死的意志，恐仍會以分階段的方式，不顧民意反對，逐步推進。

國民黨強調，廢除死刑是立法工作，更是政治問題，賴清德身為民選總統，應該明確表態，而不是用尊重釋憲結果，一筆帶過。

大法官 廢死 廢除死刑

延伸閱讀

影／死刑存廢審議式民調 8成以上民意反對廢死

死刑釋憲案本周出爐 審議民主成果仍逾8成反對廢死

民調／4成4支持賈永婕掌101 4成4反對姚立明任大法官

37死囚命運將揭曉…死刑違不違憲？憲法法庭9月20日公布結果

相關新聞

死刑若遭解釋違憲 藍營擬封殺主張廢死大法官被提名人

「廢死釋憲案」將在本月20日宣判最終結果，藍營預期，多數現任大法官廢死立場鮮明，恐做成廢死結論。國民黨立委表示，一旦大法...

白珮茹疑涉助理費案 同事錯愕曝超狂家境：不可能

國民黨籍新北市議員白珮茹涉嫌助理費問題今遭搜索，同黨議員都錯愕，認為白有為有守、做人正直，且做事非常小心，家境又優渥，不...

死刑釋憲案本周出爐 審議民主成果仍逾8成反對廢死

死刑存廢釋憲案預計本周宣判。中華人權協會與台灣審議民主協會今舉行記者會公布審議民主公民會議成果。調查發現，參與公民審議會...

父為創黨元老...許家蓓癌逝 民進黨巿黨部主委：痛失戰將

民進黨籍台北市議員許家蓓今病逝，據了解，幾個月前因發現罹患子宮內膜癌，積極治療仍不敵病情，今清晨病逝享年47歲。民進黨北市黨部...

卜睿哲籲綠表明無意追求獨立 李彥秀：戳破了國王新衣

美國在台協會前主席卜睿哲16日發表文章，強調美台雙方都應該盡力避免讓中共領導人認為戰爭是「唯一」選項，特別是執政的民進黨...

民眾黨團嗆要漲電價先來報告 要求卓榮泰報告電價政策

立法院新會期開議在即，民眾黨團總召黃國昌今天說，有幾件事情必須優先處理，包括行政院立即公布國家傳播通訊委員會（NCC）組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。