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柯文哲對廢死早有定見 牽動白營大法官人事案團進團出

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲競選總統期間主張折衷將死刑改採終身監禁，且先前無保請回時，曾要求黨團大法官人事同意權案不得分裂投票，讓白委動向備受關注。記者林伯東／攝影
民眾黨主席柯文哲競選總統期間主張折衷將死刑改採終身監禁，且先前無保請回時，曾要求黨團大法官人事同意權案不得分裂投票，讓白委動向備受關注。記者林伯東／攝影

多名藍委表明，若大法官周五宣告死刑違憲，將封殺支持廢死的大法官被提名人。由於民眾黨主席柯文哲競選總統期間主張折衷將死刑改採終身監禁，且柯文哲先前無保請回時，曾要求黨團大法官人事同意權案不得分裂投票，讓白委動向備受關注。不過，民眾黨團目前僅確定大法官人事案會拒絕綠色酬庸，但對於廢死的立場尚未做出定論。

王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請憲法審查並停止執行，憲法法庭在今年4月23日召開言詞辯論庭，邀集死囚訴訟代理人、法務部及專家學者陳述意見，當天辯論終結。憲法法庭前天公告，全案定於9月20日下午3時宣示判決。

柯文哲去年底在總統候選人電視辯論會表示，死刑議題在台灣社會存在很大爭議，台灣民調有8成以上贊同死刑，追溯華人文化歷史，從漢高祖劉邦與民約法三章，其中就有「殺人者死」，顯見死刑有政治文化基礎，但要面對世界壓力，折衷方案是不執行死刑、採取終身監禁。

據了解，台北地檢署持續偵辦京華城案，柯文哲先前遭到裁定無保請回，積極關切立法院新會期議事攻防，包括近期熱議的司法院大法官人事同意權案，甚至要求民眾黨團不得分裂投票。民眾黨團總召黃國昌表示，做出謀取個人利益、不顧黨團利益的事情，相信民眾黨支持者絕對不會容忍。

面對司法院大法官人事同意權案，民眾黨立法院黨團主張從嚴審查，針對全體被提名人的適格性進行討論、拒絕綠色酬庸。民眾黨團也點名司法院正副院長被提名人張文貞、姚立明，前者為民進黨聲請國會改革法案所指定鑑定人，後者則為時任賴清德競選總部主任委員，酬庸意味濃厚。

民眾黨立法院黨團副總召吳春城表示，秉持柯文哲向來的理念，國家利益高於政黨利益，政黨利益高於個人利益，民眾黨團一定會團進團出，在政治法案方面以台灣為主，在民生法案方面則會以人民為本，民眾黨8席立委是國會的關鍵力量，早在立法院上個會期就得到彰顯。

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